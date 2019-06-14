İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıb kitabında geçen 15 faydalı bitki

Modern tıbbın kurallarını belirleyen İbn-i Sina'nın 276 esere imza attığını ve birçok eserinin, yüzyıllar sonra dahi birincil kaynak olarak okutulduğunu biliyor muydunuz? Ya da İbn-i Sina'nın, ilaçların tesirlerini ve güçlerini tecrübe ile kıyaslama yaparak belirlediğini? Sizler için, İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıb kitabında geçen 15 faydalı bitkiyi derledik.