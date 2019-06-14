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İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıb kitabında geçen 15 faydalı bitki

Modern tıbbın kurallarını belirleyen İbn-i Sina'nın 276 esere imza attığını ve birçok eserinin, yüzyıllar sonra dahi birincil kaynak olarak okutulduğunu biliyor muydunuz? Ya da İbn-i Sina'nın, ilaçların tesirlerini ve güçlerini tecrübe ile kıyaslama yaparak belirlediğini? Sizler için, İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıb kitabında geçen 15 faydalı bitkiyi derledik.

Giriş Tarihi: 14.06.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 09:22
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EBUCEHİL KARPUZU
EBUCEHİL KARPUZU

Yeşil renkte, sert, tüylü otsu bir bitkidir. Ebucehil adının gelme sebebi ise tadının çok kötü olduğundan İslam tarihinde en çok beddua yemiş müşriklerden olan Ebu Cehil'in adını almıştır.

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El-Kanun Fi't Tıbb'daki adı: Hanzal

Türkçe adı: Ebucehil Karpuzu

Etken maddesi: Acı maddeler, glikozitler.

Literatürde bildirilen kullanımları: İdrar söktürücü, iştah açıcı, ateş düşürücü.

El-Kanun Fi't Tıbb'daki kullanılışı: Kan dindirici, sinirsel ve mafsal ağrılarda ve gut hastalığında.

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TIBBİ MENEKŞE
TIBBİ MENEKŞE

Menekşe yetiştiği toprağa ve iklime göre çok çeşitli şekiller alan bir bitkidir. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, güzel kokusu yıllık bir bitkidir. Bitki, bu güzel kokusunu, ancak koparıldığı zaman çevresine yayar.

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El-Kanun Fi't Tıbb'daki adı: Benfsec

Türkçe adı: Tıbbi Menekşe

Etken maddesi: Saponinler.

Literatürde bildirilen kullanımları: İdrar söktürücü ve kanı temizleyici.

El-Kanun Fi't Tıbb'daki kullanılışı: Kaşıntıya karşı, göz ve börek ağrılarında safra salgılanmasında ve zatürreyede.

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PAPATYA
PAPATYA

Papatya, bileşikgiller familyasından olup 20-60 cm boyunda narin yapılı bir bitkidir. Sapları yuvarlak ve tüysüzdür. Yaprakları kanat şeklinde, oldukça narin ince, iplik gibi ve koyu yeşil renktedir. Ortada sarı tüpsü çiçekleri ile bunların çevresinde beyaz ya da sarı renkli dilsi çiçeklerinden oluşur.

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