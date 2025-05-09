Sadreddin Konevi: Allah’ın İsimlerinin Anlamı

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🔹Metafizikçiler tarafından Allah Teala'nın isimleri farklı şekillerde yorumlandığı gibi ahlaki ilkelerle de yakın bir ilişki içinde görülmüştür. Ekrem Demirli eserin takdim yazısında bu ilişkiye dikkat çeker:

"Konevi'ye göre ilahi isimler, insan için ahlak ilkeleridir. Bu bakımdan insanın nihai yolculuğu ayn-ı sabite olarak kendi hakikatine doğru olacaktır. Böyle olunca tahakkuk kelimesi, yeni dönemdeki bilgi anlayışını en doğru şekilde ifade eden kelime haline gelerek ayn-ı sabiteye ulaşmak veya onu idrak etmekle nihai kesinliğin gerçekleşmesi söz konusu olacaktır."

SADREDDİN KONEVİ'NİN KALEMİNDEN FÜSUSU'L HİKEM'İN SIRLARI