Sadreddin Konevi: Allah'ın İsimlerinin Anlamı
Allah Teala'nın isimleri olan Esma-i Hüsna, ariflerin ve alimlerin asırlar boyunca üzerine düşündükleri ve eserler neşrettikleri bir alan açtı. Son büyük metafizikçi olarak kabul edilen Anadolu coğrafyasının büyük ismi Sadreddin Konevi de bu alana dair önemli bir eser kaleme aldı. Ülkemizde Konevi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin titiz tercümesi, açıklamaları ve notlandırmaları ile yayınlanan Sadreddin Konevi'nin Allah'ın İsimlerinin Anlamı kitabını inceledik.
🔹 Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olarak kabul gören Sadreddin Konevi, ilgilendiği meseleler, düşünceleri ve eserleri ile İslam düşünce tarihine damga vurmuş bir düşünür ve alimdir.
🔹 Sadreddin Konevi külliyatı Prof. Dr. Ekrem Demirli tarafından gözden geçirilmiş ve nootlandırılmış şekilde Fikriyat Yayınevi'nden neşrediliyor.
🔹 Bu bağlamda Nisan ayında Fikriyat Yayınevi tarafından yayımlanan Allah'ın İsimlerinin Anlamı (el Şerhu esma'illahi hüsna) okuyucuları Allah Teala'nın isimleri etrafında düşünmeye davet ediyor.
🔹 Eser içinde Sadreddin Konevi Allah Teala'nın en güzel isimleri olarak bilinen Esma-i Hüsna'yı tek tek çok yönlü şekilde izah ediyor ve üzerine fikirlerini serdediyor.
🔹Vahdet-i Vücud düşüncesi, Muhyiddin İbn Arabi ve Sadreddin Konevi isimleri anıldığında ülkemizde akla gelen ilk isimlerden olan Ekrem Demirli, eseri titiz bir çalışma yayına hazırladı.
🔹Bu hassasiyeti metin içindeki notlandırmalar ve açıklamalar ile görmek mümkün. Demirli'ye göre Sadreddin Konevi bu kitap ile ilahi isimleri metafiziğin merkezine yerleştirmiştir.
🔹Metafizikçiler tarafından Allah Teala'nın isimleri farklı şekillerde yorumlandığı gibi ahlaki ilkelerle de yakın bir ilişki içinde görülmüştür. Ekrem Demirli eserin takdim yazısında bu ilişkiye dikkat çeker:
"Konevi'ye göre ilahi isimler, insan için ahlak ilkeleridir. Bu bakımdan insanın nihai yolculuğu ayn-ı sabite olarak kendi hakikatine doğru olacaktır. Böyle olunca tahakkuk kelimesi, yeni dönemdeki bilgi anlayışını en doğru şekilde ifade eden kelime haline gelerek ayn-ı sabiteye ulaşmak veya onu idrak etmekle nihai kesinliğin gerçekleşmesi söz konusu olacaktır."
🔹Sadreddin Konevi Allah ism-i şerifinin delalet ettiği manaları yaklaşık yirmi sayfada izah eder. Bu izahat Allah Teala'nın sıfatlarına da temas eder:
"Allah isminin niteliği pek büyük, işi de çok yücedir. İdraklerin ve akılların o ismin sırlarını müşahede edebilmelerine imkan yoktur. Beşeri kuvvet, ilahi sırların hakikatlerini arama ve incelemede nasıl yol alabilir ve ferdaniyet memleketinin sırlarına ve gizliliklerine nasıl muttali olabilir ki?"