Bir şair sultan: Avni mahlasıyla Fatih Sultan Mehmet

Mahlas ne demektir?

💠 Genellikle divan şiiri ve Türk halk şiiri şairlerinin eserlerinde kullandıkları ve ünlendikleri takma adlara denir. Mahlas kullanmaya tahallüs, mahlasın yer aldığı beyite de mahlas beyti denir. Mahlas beytinde mahlası sadece isim olarak değil manasından da faydalanarak kullanma ise hüsn-i tahallüs sanatı sayılır.

💠 Öztoprak, şairlerin mahlaslarını nasıl aldıklarına dair şu bilgileri verdi:

"Fatih Sultan Mehmed, divanında mahlas olarak avni kelimesini kullanır ki avni; yardımcı, yardım eden demektir. Bir sultana yakışabilecek bir isim. Biliyorsunuz insanlar isimlerini kendileri almazlar; babaları, dedeleri, büyüklerinin uygun gördüğü bir kelime onlara isim olarak verilir. Ancak mahlaslarını kendileri seçerler. Herhalde Fatih Sultan Mehmed avni kelimesini kendisine uygun görmüştür."

Fatih Sultan Mehmed hangi tarihi kişiliklerden etkilendi?