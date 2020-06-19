Enes bin Malik kimdir? Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadisler...

Enes bin Malik on yaşında iken Resulullah Medine'ye hicret etti. Efendimizi heyecanla karşılayan Müslümanlar arasında Enes bin Malik de bulunuyordu. Medine'de Efendimize hizmet etme, O'na hediye vermede Müslümanlar arasında hayırlı bir yarış vardı. Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, yoksuldu ve Efendimiz'e hediye verememenin hüznünü yaşıyordu. Bir gün oğlunun elinden tutarak Hz. Peygamber'in huzuruna geldi.

"Ya Rasulullah, ben fakir bir kimseyim. Sizlere yardım edecek bir şeyim yok. Bu oğlumdur, yardım etmek ve hizmetinizde bulunmak üzere sizlere bırakıyorum. Onu kabul ediniz" dedi.