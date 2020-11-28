Emevi Devleti ile ilgili bilinmesi gereken 30 önemli olay

🔸 5.Devlet işlerinden ziyade eğlence ile meşgul olan Yezid, Hz. Hüsey'in öldürülmesi, mukaddes şehirlerin talan edilmesi ve Kabe'nin mancınıkla taşlanması gibi icraatları yüzünden İslam tarihinin en kötü isimlerinden biri olarak zihinlerde yer edinmiştir.

🔸 6.Yezid bin Muaviye'nin ölümünden sonra oğlu ikinci Muaviye kırk gün kadar kısa bir süreliğine hüküm sürmüştür. Ancak daha sonra tahttan feragat etmiştir. Tahttan çekilmesinin ardından çok kısa bir süre içerisinde vefat etmiştir.