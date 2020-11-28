Emevi Devleti ile ilgili bilinmesi gereken 30 önemli olay
Emevi Devleti ile ilgili bilinmesi gereken 30 önemli olay
Hz. Ali'nin şehit edilmesinin üzerine oğlu Hz. Hasan Kufe'de, Muaviye bin Ebu Süfyan da Şam'da halifelik ilan etti. Ancak Müslümanlar arasında kan dökülmesinden endişe eden Hz. Hasan, Muaviye ile yapmış olduğu anlaşma sonucunda halifelikten çekildi, Muaviye bin Ebu Süfyan'ın devlet başkanı olmasıyla beraber İslam Tarihi sahnesinde Dört Halife dönemi kapandı ve Emevi Devleti dönemi başladı. Bu yazımızda Emevi Devleti yönetimi esnasında vuku bulan bazı önemli olayları derledik.
Giriş Tarihi: 28.11.2020
14:38
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
14:52