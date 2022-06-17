Dünya ve ahiretin çıbanı: Günahlar

🔹 Günahlar kalbi karartır, ruhdaki merhamet ve şefkat umdelerini yok eder. Günahları pişmanlık duymadan işlemeye devam eden bir insanın kalbi, Peygamber Efendimiz'in (SAV) tarif ettiği gibi "Ma'rufu/iyiliği tanımaz, münkeri/kötülüğü reddetmez; sadece hevasına uyar." bir hal alır.

Müslim, Îmân, 2/270

🔹 Toplumda günahlar yaygınlaştıkça, merhamet ve şefkat kavramları yerini şiddet ve acımasızlığa bırakır. Toplumda anne, baba ve ihtiyarlar ağlamaya, gençler serbestlik ve serserilikle istediklerini yapmaya başlar. Bu da toplum için kaçınılmaz bir felaket anlamına gelir.

İnsan olabilmenin ilk şartı: Merhamet