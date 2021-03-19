Yedi helak edici günah nedir? Büyük günahlar hangileridir?

Farsça bir sözcük olan ve "suç" manasına gelen günah, dini bir kavramdır. Kutsal ile bağlantılı olan dinin en temel unsurlarından biri olan günah kavramı, tüm dinlerde var olan bir yapıdır.

🔸 Bu nedenle kutsalın söz konusu olduğu her yerde kutsalla ilgili emir ve yasakların bulunması da doğal karşılanmaktadır.

🔸 Günah, verilen emirlerin yerine getirilememesi ya da konulan yasakların çiğnenmesi durumunda ortaya çıkan dini, ahlaki ve vicdani sorumluluk gerektiren bir olgudur.

🔸 Beşeri kural ve kanunların ihlal edilmesi durumu "suç" olarak nitelendirilirken; dini alandaki hata ve aşırılıklar "günah" olarak adlandırılır.

🔸 Günah ferdî bir davranış olmakla birlikte, kişinin günaha doğrudan ya da dolaylı olarak dâhil olması, başkasını günaha sevk etmesi, teşvik ya da tasvip edip günahı övmesi, günah işleyeni uyarmaması ya da engel olmaması, kötülük işleyenleri koruması, bireyi başkalarının günahlarından da sorumlu kılmaktadır.

🔊 Dr. Hüseyin Kayapınar'ın anlatımıyla "Günah nedir?" başlıklı podcasti dinlemek için tıklayın.