Dinamik medeniyetin yüksek unsuru: Tefekkür

🔶Sezgi, ilham ve vahyin gaybın kapısını açan üç unsur olduğunu anlatan Bekirağa bunları bir bütün halinde algılayamayan medeniyetlerin eksik kalacağını ifade etti:

"Bize hayatiyet veren organlardan biri beyin, diğeri kalptir. Kalbin önemi, insanın önemi ile ortaya çıkar. Kalp, insanın duygusal yönünü derinliklerini hayata yansıtan bir mekanizmadır. Hayatımızın bir parçası olan gayba inanmadığınız zaman yaşamımızın bütünlüğünü parçalamış oluruz. Sezgi, ilham ve vahiy gaybın kapısını açacak üç unsurdur. Bütün bunları bir bütün halinde algılayan medeniyetler tam manasıyla yetkin medeniyetlerdir. Bunları yanlış veya eksik değerlendiren medeniyetler uzun ömürlü ve yetkin olmazlar."

Tefekkür etmek ne demek?