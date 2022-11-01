Dua yerine geçen eylem: Tefekkür

◾ Dünya hayatı insanoğlu için bir oyun ve aldatmacadan ibaret olan bir zaman dilimidir. Bu kısıtlı vakti değerli hale getirmek ve Hak Teala'nın uğrunda harcamak ise yapılacak en güzel eylem, kazanılacak en müstesna manadır.

◾ Kulluğumuzu derinleştirmek, ibadetlerdeki hikmeti kavrayabilmek ve daha huzurlu bir ruh hali yakalayabilmek için insanın yolu daima tefekkür mefhumunu idrak etmekten geçer.

Belirli dünya hayatının sonu