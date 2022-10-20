Kulluk bilincinin esası: Ölçülü olmak
Ölçülü ve dengeli olma durumu, çağımızda en sık karşılaştığımız ve muzdarip olduğumuz konuların başında gelir. Çünkü aksi halde her şey bozulmaya ve zamanla yok olmaya mahkumdur. Bu minvalde hayatımızda var olması gereken ahengi, kutsi değerlerimizden ayet-i şerifler rehberliğinde nasıl yakalayacağımıza yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 20.10.2022
10:52
Güncelleme Tarihi: 20.10.2022
12:42
Kulluk bilincinin esası: Ölçülü olmak
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İnsan, ismiyle müsemma bir canlıdır. " Yaşadıklarını da yaşayacaklarını da unutandır, unutmuştur." Belki de dünya hengâmesinde kaybolmuş yolcudur.
🔸 İçimizdeki dengeyi, hak, adalet, empati duygularımızı zaman zaman yitirdiğimizi düşünürüz.
Hız ve haz çağında insan
🔸 Dünya üzerinde yaşanan bütün savaşlar, yıkımlar, kıskançlıklar
insanoğlunun duygularını en uç noktalarda yaşamasından kaynaklanır. Bu metaforu bir örnek üzerinden açıklayalım.
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Bir olay/durum üzerinde çok düşünecek olursak takıntılı, az düşünürsek düşüncesiz damgası hemen yapıştırılır. Beğenme, sevme duygusu da aynıdır. Kısacası her şeyin fazlası da azı da zararlıdır. Yapanı da yapılanı da zehirler.
🔸 Çağımızdaki olgular, her ne kadar ölçülü olmamızı engellese de kaliteli yaşam istiyorsak
"dengede durmayı" bir mümin olarak hayat tarzı haline getirmemiz gerekir.
Sabrın faziletleri
Ölçülü olmak
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"Ölçü" sözlükte; "aşırı olmama, ılımlı olma, uygun olma durumu" manalarına gelir. Kelime olarak kullanıldığında alana göre; rakamsal boyut, iki şeyin birbirine olan oranı, değer, itibar ve denge gibi farklı anlamları da içerir.
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"Ölçü" kavramını Kur'an-ı Kerim'de de görürüz. Ayet-i kerimelerde "vezn", "kadr", "adl ", "kıst" lafızlarıyla kullanılır. Kamer Suresi 49. ayetinde yüce Allah şöyle buyurur: "Biz her şeyi bir ölçü ile yarattık."
🔸 Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de
gibi ölçüsüzlük ifadeleri de bulunur. "haddi aşmayın", "israfta bulunmayın", "zulmetmeyin"
"İşte bunlar Allah'ın (CC) sınırlarıdır, sakın bunları aşmayın. Kim Allah'ın (CC) sınırlarını aşarsa, işte onlar zalimlerdir."
Güzel kulluk: Tevekkül
İslam düşünürlerine göre ölçülü olmak
🔸 İslam filozoflarından
"ölçülü olmak" ile ilgili şunları söyler: İbn Miskeveyh, "Eğer bir kimse ölçü ve dengeyi hayatının her alanına uyguluyorsa adaletli bir kişi olur. Zira bu ilkede ölçüsüzlük yoktur."
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İbn Miskeveyh'e göre adalet iki uç noktalarda gerçekleşmez. Adalete ve insanlara ait olması gereken "orta yoldur. Yer ve gök arasında eğer bir düzensizlik ve ahenksizlik olsa kargaşa çıkar, böylece âlem son bulur. Ona göre yaratanın gücü ve kudreti yarattığı her şeyde bir denge gözetmiştir."
🔸 İslam da ölçülü ve dengeli olmayı öğütler.
Bilinçli Müslümanın görevi budur. Bir düzen halinde yaşaması ve insanlara örnek olması tüm dengesizliklere karşı bir duruştur.
10 Müslüman düşünürün hayatımıza ışık tutacak eserleri
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Kur'an-ı Kerim ve hadis perspektifinde bir yaşam, insanlara güzellikler ve kolaylıklar sağlayacaktır. Bu anlamda İslam ile tevhid arasında bağ kuran İslam düşünürü, aynı zamanda adalet ve tevhid arasında da ilişki kurar.
🔸 Nasıl tevhid varlıkta birlik anlamına geliyorsa, adalet de ölçü ve denge temelinde erdemin kâmil oluşunu ve istikrarını gösterir. Yine
İbn Miskeveyh'e göre akıllı insanın ilk görevi kendisine karşı ölçülü ve dengeli olmaktır.
İbn Miskeveyh kimdir? İran'ın Rey kentinden 940 yılında doğan doğmuş Fars asıllı filozoftur.
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