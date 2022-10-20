Kulluk bilincinin esası: Ölçülü olmak

🔸 Dünya üzerinde yaşanan bütün savaşlar, yıkımlar, kıskançlıklar insanoğlunun duygularını en uç noktalarda yaşamasından kaynaklanır. Bu metaforu bir örnek üzerinden açıklayalım.

▪ Bir olay/durum üzerinde çok düşünecek olursak takıntılı, az düşünürsek düşüncesiz damgası hemen yapıştırılır. Beğenme, sevme duygusu da aynıdır. Kısacası her şeyin fazlası da azı da zararlıdır. Yapanı da yapılanı da zehirler.

🔸 Çağımızdaki olgular, her ne kadar ölçülü olmamızı engellese de kaliteli yaşam istiyorsak "dengede durmayı" bir mümin olarak hayat tarzı haline getirmemiz gerekir.

Sabrın faziletleri