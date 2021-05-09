Sabrın faziletleri: Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde sabır nasıl geçer?

🔸 Bir kimsenin kendisine kötülük yapıldığı takdirde âdil bir biçimde karşılığını vermesi ya da cezalandırılması hak olarak görülmüştür.

🔸 Bununla birlikte sabır göstermesi ise daha hayırlı sayılmış; sabretmenin gerekliliğine değinilmiş ve bunun ancak Allah'ın ihsanı ile olacağı belirtilmiştir.

"Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın, fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır.

Sen sabret; sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma.

Çünkü Allah takvâ ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır."

📕 Nahl suresi 126. ayetin tefsiri

🔸 Kötülük yapanlara karşı sabırla muamele etmeye ve kötülüğe kötülükle karşılık vermeyenlere düşmanlarının hile ve tuzaklarının zarar veremeyeceği ifade edilmiştir.

🔸 Bununla beraber özellikle savaş zamanlarında sabreden ve disiplini elden bırakmayan Müslümanların Allah tarafından meleklerle destekleneceği vadedilmiştir.