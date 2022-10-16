Güzel kulluk: Tevekkül

➡ Dayanmak, itimat etmek ve güvenmek gibi manalara gelen ve İslam'ın ana ilkelerinden olan tevekkül; müminlerin öne çıkan, bariz hasletlerinden olarak kabul edilir. Kavram, kişinin elinden geldiğini yapıp sonrasında Allah'a (CC) havale etmesi olarak tanımlanır.

➡ Bu yönü ile güzel kulluk, aczinin farkında olmak gibi tanımlamalar ile de öne çıkan tevekkül, kulun Hak Teala'ya karşı duyduğu imanı ve teslimiyeti öne çıkarır.

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