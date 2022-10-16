Güzel kulluk: Tevekkül

"O zaman sizden iki bölük, Allah onların velîsi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu; müminler yalnız Allah'a güvensinler."
Âl-i İmrân Suresi 122. Ayet
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Âl-i İmrân Suresi 122. Ayet Tefsiri
➡ Bu âyetler, Uhud Savaşı'yla ilgili olup 120. âyette yer alan sabretme ve disiplinli davranma tavsiyelerine uyulmadığı takdirde neler olabileceğini Müslümanlara göstermek ve bundan ders almalarını sağlamak için savaş günlerinde cereyan eden bazı önemli olayları hatırlatmaktadır. Uhud, Medine'nin yaklaşık 7,5 km. kuzeyindeki meşhur dağın ismi olup savaş bu dağın eteklerinde meydana geldiği için bu adı almıştır. Uhud Savaşı, hicretin 3. yılında (625) ve Bedir Savaşı'ndan yaklaşık on beş ay sonra şevval ayının ortalarında cumartesi günü meydana gelmiştir.
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