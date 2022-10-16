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Güzel kulluk: Tevekkül

Kulluğun en güzel mertebelerinden olan tevekkül, müminin hür iradesi ile işini Allah Teala'ya bırakması, havale etmesidir. Teslimiyetin en müstesna simgelerinden olan tevekkül kulun acziyetini fark etmesi ve tüm benliği ile yaratıcısına bağlanması açısından önemlidir. Tevekkülün duası olmadığı gibi bir zamanı da yoktur. Kul her işini Allah'a (CC) bırakarak tevekkül edebilir.

Giriş Tarihi: 16.10.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 10:52
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Dayanmak, itimat etmek ve güvenmek gibi manalara gelen ve İslam'ın ana ilkelerinden olan tevekkül; müminlerin öne çıkan, bariz hasletlerinden olarak kabul edilir. Kavram, kişinin elinden geldiğini yapıp sonrasında Allah'a (CC) havale etmesi olarak tanımlanır.

➡ Bu yönü ile güzel kulluk, aczinin farkında olmak gibi tanımlamalar ile de öne çıkan tevekkül, kulun Hak Teala'ya karşı duyduğu imanı ve teslimiyeti öne çıkarır.

İslam'da bilginin kaynakları

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"O zaman sizden iki bölük, Allah onların velîsi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu; müminler yalnız Allah'a güvensinler."

Âl-i İmrân Suresi 122. Ayet

Âl-i İmrân Suresi 122. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Âl-i İmrân Suresi 122. Ayet Tefsiri

➡ Bu âyetler, Uhud Savaşı'yla ilgili olup 120. âyette yer alan sabretme ve disiplinli davranma tavsiyelerine uyulmadığı takdirde neler olabileceğini Müslümanlara göstermek ve bundan ders almalarını sağlamak için savaş günlerinde cereyan eden bazı önemli olayları hatırlatmaktadır. Uhud, Medine'nin yaklaşık 7,5 km. kuzeyindeki meşhur dağın ismi olup savaş bu dağın eteklerinde meydana geldiği için bu adı almıştır. Uhud Savaşı, hicretin 3. yılında (625) ve Bedir Savaşı'ndan yaklaşık on beş ay sonra şevval ayının ortalarında cumartesi günü meydana gelmiştir.

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"Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun! Müminler yalnız Allah'a dayansınlar."

Mâide Suresi 11. Ayet

Mâide Suresi 11. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Mâide Suresi 11. Ayet Tefsiri

➡ Müfessirler bu âyetin nüzûl sebebi olarak birçok olaydan söz etmişlerse de İbn Âşûr bunları tatmin edici bulmamakta ve âyetin Hendek Savaşı hakkında inmiş olan Ahzâb sûresinin 9. âyetine benzediğini ileri sürerek burada Hendek Savaşı'nın hatırlatıldığını ifade etmektedir. Orada şöyle buyurulmuştur: "Ey iman edenler! Allah'ın (CC) size şu lütfunu hatırlayın: Üzerinize düşman ordusu gelmişti de onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah (CC) bütün yaptıklarınızı görmekte idi." Hicretin 5. yılında Mekkeliler yanlarına bazı Arap kabilelerini de alarak Müslümanları imha etmek amacıyla Medine'ye saldırdılar.

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"De ki: "Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir, O bizim mevlâmızdır." Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar."

Tevbe Suresi 51. Ayet

Tevbe Suresi 51. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Tevbe Suresi 51. Ayet Tefsiri

➡ Bu âyetlerde ve ilerideki birçok âyette, münafıkların Resûlullah'ın Tebük Seferi ile ilgili kararı karşısındaki tavırlarına, onlardan bu sefere katılmamak için mazeret ileri sürenlerin ve bazı art niyetlerle sefere katılanların gerçek yüzlerine geniş bir biçimde temas edilmekte, kendilerini mümin olarak gösteren bu iki yüzlü insanlarla birlikte yaşamak zorunda kalan Müslümanlar onlara karşı dikkatli ve uyanık olmaya çağrılmaktadır. Bu sûredeki ve özellikle bu âyetlerdeki ifadelerden anlaşıldığına göre hicretin 9. yılına gelindiğinde, artık münafıkların Hz. Peygamber'i (SAV) ve Müslümanları hafife alan ve yaptıkları her türlü çıkışa ve saygısızlığa katlanılması gerektiğini düşünen bir grup olmaktan uzaklaşıp, kendilerini de Medine toplumunun sadece hak sahibi değil aynı zamanda vecîbeleri olan bir öğesi olarak görmeye başladıkları anlaşılmaktadır.

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"Peygamberleri onlara şöyle dediler: "Doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız; fakat Allah kullarından dilediğine lutufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar."

İbrâhîm Suresi 11. Ayet

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İbrâhîm Suresi 11. Ayet Tefsiri

➡ Peygamberler, Allah'ın (CC) varlığını, birliğini ispatlayacak bunca aklî delil varken insanların bu konuda şüpheye düşmelerinin yersiz ve anlamsız olduğunu vurgulamışlar, bu davranışı sergileyen inkârcıları kınamışlar, hakkı inkâr edenlerin bu dünyada başlarına gelmesi mukadder olan felâketlere işaret ederek Allah'ın (CC), onları bağışlayıp helâk olmaktan kurtulacakları bir yola davet ettiğini ve bu yolda yürüyebilmek için kendilerine gerekli süreyi verdiğini ifade etmektedir.

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