Bitmeyen istek: Tul-i emel

▪ Bir geçiş noktası, konak olan dünya asırlardır misafirler ağırlayan ve zaman tamam olduğunda onları yolculayan büyük bir handır. Nice ümmetler bu handan gelip gitmişler, baki kalmamışlardır.

▪ Dünya üzerinde misafir olan insanların bu hayata duydukları sevgiden dolayı dini vecibelerini ertemelerine, Rablerini unutmalarına, Resulullah'ın (SAV) sözlerine kulak tıkamalarına sebep olan kalbi hastalıklardan birisi de tul-i emeldir.