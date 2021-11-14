Bir arada yaşama ahlakı

📌 Affetmek, Müslümanların en belirgin özelliklerindendir. Kendisine yapılan bir kötülüğü affeden mümin, manevi olarak büyük bir gelişme içerisindedir. Affetmek bu manada, bir din kardeşliği görevidir. Efendimizin (SAV) sünneti de bu mantık üzeredir. O (SAV), kendisine her türlü eziyet reva görenleri affetmiş, bir kin davası gütmemiştir. İslam'da aslolan affetmek ve kişilerin yaptıklarının üstünü örtmektir.
◼ Allah Teâlâ Nur suresi 22. Ayette, "İçinizden yardım sever ve zengin olanlar akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler; Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir." buyurur.
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◼ Resulallah (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Allah (CC) affeden bir kulunun ancak şerefini artırır." buyurmuştur.
(Müslim, Birr, 69)
(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın
Al-i İmran suresi hakkında bilgi almak 190-194. Ayet tefsirlerini okumak için tıklayın