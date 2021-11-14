Bir arada yaşama ahlakı

📌 Doğruluk ve dürüstlük, Allah Teâlâ'ya inanan insanların en belirleyici özelliklerindendir. Bu iki kavram aynı zamanda güvenilirlik ile yakın ilişkilidir. En nihayetinde dürüstlük, kişinin yaptıkları ile niyetinin iyi olandan yana olmasını ifade eder.

◼ Allah Teâlâ İsra suresi 80. ayette, "Ve şöyle niyaz et: "Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!" buyurur.

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◼ Resulallah (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Bizi aldatan, bizden değildir." buyurmaktadır.

(Müslim, İman, 164)

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