Al-i İmran suresi 190-194. ayetler

Al-i İmran suresinin özeti mesabesinde olan bu ayetlerde Yüce Allah (CC), insanları tefekkür etmeye ve ibret almaya davet eder. İbn-i Abbas, Sahih-i Müslim'de geçen bir rivayette Efendimizin (SAV) geceleri göğe bakarak Al-i İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerini okuduğunu zikreder. Düşünen ve araştıran bir ümmet için bu ayet-i kerimeler çok şey ifade eder. Sizler için Al-i İmran suresinin 190, 191, 192, 193, 194. ayetlerini açıklamaları ile bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 12.11.2021
18:02
Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
18:06