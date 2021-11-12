Al-i İmran suresi 190-194. ayetler

"Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklıselim sahipleri için elbette ibretler vardır."

📌 Al-i İmran suresinin son ayetleri aynı zamanda surenin özü mahiyetindedir. Hayat içerisinde yer ve gök alışkın olduğumuz için bizlere basit gibi gelir. Allah Teâlâ "ibretler vardır" buyurarak insanları tefekkür etmeye teşvik eder. Akıl insanoğlu için büyük bir nimettir. İnsan akıl ile hidayet yolunu bulabildiği gibi kötülük yolunu da seçebilir. Burada mühim olan İslam ile aynı doğrultuda düşünebilen bir akıl yani "aklıselim"dir.

Al-i İmran suresi 190. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

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◼ "Görüldüğü gibi burada da göklerin ve yerin yaratılışında akıl sahipleri için ibret alınması gereken şeylerin bulunduğu vurgulanmakta ve müminlerin bu ibret alınacak olaylar karşısındaki tutumları dua üslûbuyla anlatılmaktadır."

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Adem Kemaneci - Âl-i İmrân Suresi