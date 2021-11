Al-i İmran suresi 190-194. ayetler

"Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler (ve şöyle derler:) "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!"

📌 Müslüman her daim bir düşünce içerisindedir. Yüce Allah ilk ayet olarak "Oku" buyurarak İslam'ın ilim telakkisini beyan etmiştir. Tarih boyunca Müslümanlar hicret ettikleri her şehir ve her bölgede tefekkür, tevekkül ve ilmi yaymış ortaya Kur'an ve sünnetten süzülerek gelen büyük İslam medeniyetini koymuşlardır. Ayet-i kerimede Yüce Allah (CC) aklıselim kimseleri tarif eder. Onlar her hâlükârda Allah'ı (CC) teşbih ve tenzih ederek bir zikir halindedirler.

Al-i İmran suresi 191. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

◼ "Akılla vahyin bu uyumuna işaret edilmekte; evren üzerinde sağlıklı gözlemde bulunan insanların evrendeki muhteşem sistemi kavrayacağı, onu yaratıp düzenleyen yüce kudreti bilip tanıyacağı, kendisini imana davet eden elçinin bu çağrısına uyarak rabbine imanını derin bir içtenlikle ikrar edeceği ve nihayet bir bakıma onunla diyalog kurarak esenlik dileklerini O'na arzedeceği bildirilmektedir."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Adem Kemaneci - Âl-i İmrân Suresi

Peygamber Efendimiz (SAV) ile ilgili ayetler