Türk lehçelerinde "bağımsızlık"
Türkçe, dünyanın en köklü dillerinden biridir. Türkçeye bu zenginliği sağlayan çeşitli güç kaynakları vardır. Bu güç kaynaklarının başında tarih gelir. Türklerin ortak tarihi ise günümüzde birbirinden farklı lehçelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Lehçelerin her ne kadar farklılıkları olsa da ortak kelimeleri de bulunur, bunlardan biri de "bağımsızlık" sözcüğüdür.
Giriş Tarihi: 23.04.2024
14:08
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
16:34
ESKİ TÜRKÇE
Bağımsızlık- Oksızlık
🔸 Eski Türkçe, günümüz
kuzeybatı, kuzeydoğu, güneybatı, güneydoğu Türk lehçelerinin temelini oluşturur. Eski Türkçenin asıl temsilcileri Köktürkçe ve Eski Uygurcadır.
🔸 Eski Türkçede,
sözcüğünü bağımsızlık "oksızlık" kelimesi karşılar.
Türk lehçelerinde Nisan ayı
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
Bağımsızlık- İstiqlaliyyət
🔸 Güneybatı Türk lehçelerinin Türkiye Türkçesinden sonra en bilineni
Azerbaycan Türkçesidir. Bu lehçede bağımsızlık sözcüğünü, ifadeleri karşılar. "istiqlaliyyet, müsteqillik, serbestlik"
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Türk milləti üçün müstəqillik önəmlidir.
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Türk milleti için bağımsızlık önemlidir.
TÜRKMEN TÜRKÇESİ
Bağımsızlık- Erkinlik
🔸 Güneybatı grubunda yer alan bir diğer yaygın lehçe,
Türkmen Türkçesidir. Bu lehçede, bağımsızlık sözcüğünü ifadesi karşılamaktadır. "erkinlik"
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Garaşsyzlyk türk halky üçin möhümdir.
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Türk milleti için bağımsızlık önemlidir.
Türk lehçelerinde Mart ayı
KAZAK TÜRKÇESİ
Bağımsızlık- Derbestlik
🔸 Kuzeybatı sınıfında yer alan
Kazak Türkçesi, grubunda en çok tanınan lehçedir. Kazak Türkçesinde bağımsızlık kelimesini sözcükleri karşılamaktadır. "derbestik, kenşilik, tewelsizdik"
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Türik ultı üşin tewelsizdik mañızdı.
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Türk milleti için bağımsızlık önemlidir.
KIRGIZ TÜRKÇESİ
Bağımsızlık- Erkindik
🔸 Kuzeybatı Türk lehçelerinden biri olan
Kırgız Türkçesi, özelliği ile tanınır. Bu lehçede bağımsızlık kelimesi, yuvarlaklaşma ifadesi ile karşılık bulur. "erkindik"
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Türk ulutu üçün egemendüülük maanilüü.
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Türk milleti için bağımsızlık önemlidir.