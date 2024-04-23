Türk lehçelerinde "bağımsızlık"

Türkçe, dünyanın en köklü dillerinden biridir. Türkçeye bu zenginliği sağlayan çeşitli güç kaynakları vardır. Bu güç kaynaklarının başında tarih gelir. Türklerin ortak tarihi ise günümüzde birbirinden farklı lehçelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Lehçelerin her ne kadar farklılıkları olsa da ortak kelimeleri de bulunur, bunlardan biri de "bağımsızlık" sözcüğüdür.