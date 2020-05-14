Sultanü'ş şuara Hayali Bey'in beyitleri ve anlamları

Kaşki sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân

Sözümüz cümle hemân kıssa-i canan olsa

Keşke şu dünyada herkes benim sevdiğimi, Hz. Peygamber'i, sevse de sözü tamamı o sevgili üzerine (o şöyle yapardı, o böyle yapardı, o şunu önemsemişti vs. şeklinde) olsa.

kamu: Bir memleketteki halkın bütünü

Hemân: Ancak, sadece, yalnız

Canan: Sevgili

Hikmet şairi Nabi'den ahlaki öğütler