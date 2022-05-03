“Süleymaniye’de Bayram Sabahı’’ şiiri özelinde Yahya Kemal’in edebi kimliği
Şiir ve nesir yazılarında kendine özgü bir dil ve edebiyat ortaya koyan Yahya Kemal, edebiyatımızın güzide simalarından biridir. Şiirlerinde pek çok farklı konuya değinen usta şairin "Süleymaniye'de Bayram Sabahı'' adlı şiiri, yoğun milli ve manevi duygular barındırır. Onun edebi kimliğini de anlamamıza yardımcı olacak bu eser, çoşkulu bir anlatımla yazılmıştır.
Giriş Tarihi: 03.05.2022
14:38
Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
14:55
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Veciz ifadelerle şiir sanatını ortaya koyan Yahya Kemal, şiirlerinde az kelime kullanarak çok manayı ustaca ifade edebilmiş bir şairdir. Beyatlı'nın şiirleri, ilmek ilmek işlenmiş bir kilim gibi nitelikli, gereksiz tüm kelime ve ağırlıklardan temiz, yalın ve sade bir üsluba sahiptir.
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Yahya Kemal'in şiirleri, adeta bir uçak motoru gibi sadece olması gerekenleri barındıran ve aynı zamanda dolgun bir mana iklimi sunan kelimelerle donatılmıştır. Dünyaca ünlü mimar Le Corbusier'in modern dünyada ortaya koyduğu mimari eserleri için de kullandığı uçak motoru deyimini Beyatlı'nın şiirleri için de kullanmak yanlış olmaz.
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Metaforik olarak incelendiğinde uçak motorunun, havada kullanılan bir aygıt özelliği göstermesinden kaynaklı olarak ağır yüklerden azade bir yapıya sahip olması gerekir. Zira yeryüzünden semalara doğru yükselecek olan uçakta motorun alelade bir yükle beraber hareket etmesi uçuş için tehlike oluşturabilir.
💠 Yahya Kemal'in şiirleri de aynı bu şekilde okuyucunun zihninde cevelan ederken gereksiz bir kelimeyi taşıyamaz.
Şair okuyucuya herhangi bir fazla kelime okutmadan ne demek istediğini doğrudan aktarır. Ayrıca Yahya Kemal, şiirinde mükemmeliyetçidir, daima en iyisini yapmaya çalışır.
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Yahya Kemal'in bu üslubunun ve edebi kimliğinin en iyi okunduğu şiirlerinden birisi de "Süleymaniye'de Bayram Sabahı" şiiridir. Yoğun milli duygular barındıran bu nadide şiir, her mısrasında insana farklı ufuklar açarak, okuyucuyu geniş deryalarda seyeran ettirir.
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Oldukça sade ve yerinde kelimeler kullanarak insanı pek çok farklı hissin hissedarı eden Yahya Kemal, şiirinde adeta okuyucunun kalbine dokunur. Yoğun bir şekilde kullandığı coşkunluk ifadeleriyle değil sadece bayram vakitlerinde, bu vakitlerin dışındaki zamanlarda da sanki bayrammış hissini okuyucuda uyandırmayı başarır.
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"Süleymaniye’de Bayram Sabahı" şiiri
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Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede, Bir mehâbetli sabâh oldu Süleymâniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi Yer yer aksettiriyor mâvileşen manzaradan, Kalkıyor tozlu zaman perdesi her ân aradan. Gecenin bitmeğe yüz tuttuğu andan beridir, Duyulan gökte kanad, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var!... Ne mübârek, ne garîb alem bu!... Hava boydan boya binlerce hayâletle dolu... Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir; O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık Yürüyor, durmadan, insan ve hayâlet karışık; Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, Giriyor, birbiri ardınca, ilâhî yapıya. Tanrının mâbedi her bir tarafından doluyor, Bu saatlerde Süleymâniye târih oluyor.
Şiirin birinci kısmı...
Yahya Kemal kimdir?
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Yahya Kemal, okurlarına yüksek bir bayram coşkusunu hissettirerek başladığı bu mısralarda, insanı Süleymaniye'nin eşsiz bayram merasiminden alarak mazinin derinlerine kadar götürür. Bayram mutluluğunu tüm ülkeye teşmil ederken mavileşen manzara tabiri ile de huzur duygusunun doruk noktalarında olduğunu haber verir.
💠 Ayrıcı bu satırlarla yazar, insanı zamanın fevkine çıkarır.
Okuyucuyu zaferlerle dolu mazide, Anadolu'nun kapılarının dokuz asır kadar önce açıldığı vakitlere götürür, tarihin meydanlarında dolaştırır, yeni bir bayramı da orada yaşatır.
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