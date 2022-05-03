“Süleymaniye’de Bayram Sabahı’’ şiiri özelinde Yahya Kemal’in edebi kimliği

💠 Veciz ifadelerle şiir sanatını ortaya koyan Yahya Kemal, şiirlerinde az kelime kullanarak çok manayı ustaca ifade edebilmiş bir şairdir. Beyatlı'nın şiirleri, ilmek ilmek işlenmiş bir kilim gibi nitelikli, gereksiz tüm kelime ve ağırlıklardan temiz, yalın ve sade bir üsluba sahiptir.

💠 Yahya Kemal'in şiirleri, adeta bir uçak motoru gibi sadece olması gerekenleri barındıran ve aynı zamanda dolgun bir mana iklimi sunan kelimelerle donatılmıştır. Dünyaca ünlü mimar Le Corbusier'in modern dünyada ortaya koyduğu mimari eserleri için de kullandığı uçak motoru deyimini Beyatlı'nın şiirleri için de kullanmak yanlış olmaz.

Divandan moderne uzanan köprü: Yahya Kemal Beyatlı