Sözlü tarih ışığında Gaziantep'in görünmeyen hikayeleri

SÖZLÜ TARİH NEDİR?

🔸 Sözlü tarih, geçmiş olayları, deneyimleri ve yaşam hikayelerini bireylerin ağızlarından kayıt altına alarak tarihsel bir perspektif sunmayı amaçlayan bir araştırma alanıdır. Bu yöntemde, tarihsel veriler, yazılı kaynaklardan ziyade kişisel anılar, röportajlar ve aile öyküleri, geleneksel sözlü aktarım yoluyla toplanıp analiz edilir.

🔸 Toplumların belleğini korumaya yardımcı olurken, az bilinen veya kayıt altına alınmamış tarihsel olayları ve deneyimleri gün yüzüne çıkarır. Bu yöntemle araştırmacılar, bireylerin kendi tarihi dönemlerine ve toplumsal değişimlere dair bilgiler edinir.