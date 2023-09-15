600 bin yıllık tarihe sahip Gaziantep hamamları

HAMAM ŞEHRİ GAZİANTEP

🔸 Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep, dünyanın en eski yerleşim yerlerindendir. Mezopotamya ve Akdeniz'in ortasındaki muhteşem konumu dolayısıyla siyasi, kültürel ve ticari anlamda oldukça önemli bir şehirdir.

🔸 İnsanlık tarihinde mühim rol oynayan Gaziantep, mimari yapıları, kültürel zenginliği ve doğal güzelliğiyle günümüzde halen Türkiye'nin en büyük şehirleri arasındadır.

Depremde yıkılan tarihi Gaziantep Kalesi