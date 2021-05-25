Peygamber sevgisinin edebiyata yansıması

🔷Peygamber sevgisinin edebiyattaki en büyük tezahürü hiç kuşkusuz na'tlardır. Sözlükte na't kelimesi "nitelemek, iyi ve güzel şeyleri abartılı biçimde dile getirmek; nitelik, vasıf" mânalarında kullanılır.

🔷 Hz. Peygamberimizin övüldüğü şiirler olan na'tlar, İslam'ın yayılıp Medine'de bir güç haline gelmesinden sonra ortaya çıkmıştır.

🔷 Müslümanlar ve müşrikler arasında karşılıklı şiir atışmalarının olduğu dönemlerde Hassân b. Sâbit, Kâ'b b. Mâlik, Kâ'b b. Züheyr, Abdullah b. Revâha gibi şair sahâbîlerin söylediği şiirlerde Peygamberimiz övülmüş ve yüceltilmiştir. O dönemden itibaren Peygamberimizi şiir aracılığıyla övmek bir gelenek halini almıştır.

🔷 Na't 11. yüzyıldan itibaren Türkler tarafından yazılmaya başlanmış en sevilen türler arasındadır. Na'tlar ayrıca bestelenmiş cami ve tekkelerde okunmuş bunun yanında hat levhası olarak da bir sanat eseri haline getirilmiştir.

Şairlerimizden Peygamberimize yazılan naat şiirleri