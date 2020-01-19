Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig eserinden öğütler
Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig eserinden öğütler
Edebiyatımızın ilk siyasetnamesi olan Kutadgu Bilig, hükümdar ve idarecilere verdiği öğütler itibarıyla bir nasihatname, ülkenin yönetimi ile ilgili tespitleri açısından bir siyasetname kitabıdır. Mutlu olma bilgisi anlamına gelen Kutadgu Bilig'i yazan Yusuf Has Hacip, eserin yazılış nedeni şöyle açıklar: "Ben, okuyanın elinden tutup kutlu kılması için, kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Okuyucunun eliyle iki dünyada da kutluluğa, saadete ermesi için söz söyledim ve kitap yazdım. Eğer insan, iki dünyayı da kut tutarsa saadete ermiş demektir, bu sözüm tamamen doğrudur, buna inan." Sizler için Kutadgu Bilig'den öğütleri derledik.
Giriş Tarihi: 19.01.2020
09:37
Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
09:03