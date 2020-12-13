Oğuz Atay'ın edebiyatımıza armağan ettiği eşsiz eserler

📚 Romanın içeriği

📌Tutunamayanlar, Oğuz Atay'ın ilk romanıdır.

📌1970 yılında TRT Roman Ödülü'nü kazanmıştır.

📌Roman, Oğuz Atay'ın 20. ölüm yıldönümüne UNESCO tarafından 20. yüzyıl Türk edebiyatının en seçkin eseri olarak seçilmiştir.

📌Eser, bilinç-akışı tekniğiyle döneme damgasını vurarak Türk edebiyatında yeni bir çağı başlatmıştır..

Bilinçakışı tekniği: Bir roman kişisinin zihninden geçen gelişigüzel ve akıldışı izlenimlerin akışını kayda geçirmeyi amaçlayan edebi bir tekniktir. Kahraman zihninin karmaşık yapısını herhangi bir düzene sokma gereksinimi duymadan okuyucuya aktarır.

📌Çoğu yazar ve okuyucuya göre modern Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Kullanılan dil ve anlatım şekli itibarıyla edebiyatta bir devrim olarak kabul edilmektedir.

📌Tutunamayanlar Oğuz Atay ismiyle özdeşleşmiş bir roman olarak, büyük yazarımızın hayatından izler taşımasıyla da kısmen otobiyografik bir eser olarak da değerlendirilebilir.

Oğuz Atay kimdir?

📜 Romanın özeti

Selim Işık'ın intihar ettiğini öğrenen Turgut Özben, ihmal ettiğini düşündüğü arkadaşının geçmişinin izini sürmeye ve Selim'in tanıdığı insanlar aracılığıyla onu tanımaya çalışır. Her insana farklı bir yönünü gösteren Selim'in görüntüsü, Turgut'un bu insanlarla konuşması sonucu okuyucunun ve Turgut'un gözünde netlik kazanacaktır. Romanda birçok kişi vardır ama her biri aslında Selim'in hayatındaki kişilerdir ve tüm anlatılanlar Selim Işık'ı aydınlatır. Selim Işık "düşünen ve sorgulayan insan"ın simgesidir ve bu yüzden "tutunamamış"tır.

📗 Romanın bölümleri

📌Tutunamayanlar dört bölümden oluşmaktadır. Final bölümü ise Turgut Özben'in Mektubu şeklinde sonlanmaktadır.

Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı

🔎 Romanı neden okumalıyız?

📌Tutunamayanlar gerek eleştirmenlerden gerekse okurlardan aldığı yorumlarla Türk edebiyatının baş yapıtları arasındadır. Kitap belirli bir olayı sergilemekten çok; izlenimler, çağrışımlar, taşlamalar, ayrıntılar ve ruhsal çözümlemelerden oluşur.

📌Berna Moran, bu kitabı hem içerik hem de biçimsel özellikleri bakımından Türk edebiyattında yepyeni bir evre olarak değerlendirmektedir.

''Hayır dostum ben en acıklı anlarımda bile güldürücü sözler bulan bir insanım, kendime acımam bundandır.''

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✅ Bunları biliyor musunuz?

➡Atay'ın çocukluğundan itibaren en iyi dostu kitaplardı. Ayrıca çocukluğundan gençlik yıllarına kadar karikatürle ilgilendi.