Oğuz Atay'ın edebiyatımıza armağan ettiği eşsiz eserler

📚Romanın içeriği
📌Tehlikeli Oyunlar, Oğuz Atay'ın ikinci romanıdır.
📌Tehlikeli Oyunlar, 1973 yılında yayımlandı.
📌1970'te TRT'nin Roman Ödülü'nü kazanan Tutunamayanlar'dan sonra yazarla 16 Mart 1971 tarihinde yapılan söyleşide, yazar yeni bir romana başladığını ve 30-40 sayfa kadar yazdığını söylemektedir:
"Sanırım bu romanın kahramanı da tutunamıyor. Bu konudaki yakınmalarını pek ciddiye almıyorum. Selim kadar haklı değil galiba. Hikmet de (yeni romanın kahramanı) bunun farkında olacak ki tatsız sıkıntılarını dindirmek için oyunlara başvuruyor. Kitabın adı 'Tehlikeli Oyunlar' olacak."
📌Atay edebiyatının ayırıcı özelliklerinden biri olan oyun motifi, romanın bütününe hakimdir. Hikmet olanları, kafasında fanteziler şeklinde büyütür, rüyalar görür, bazı yerlerde gerçek ve fantezi karışır. Olayları bazen gerçeküstü ya da gerçek dışı anlatır.
Tehlikeli Oyunlar kitabından derin izler bırakan 50 alıntı
📜Romanın özeti
📌Romanın baş kahramanı Hikmet yüksek öğrenim görmüş, kendini geliştirmiş, tahsilli, çevreye uyum sağlamaya çalışan akıllı biridir. Onun bu çevreye uyum sağlamasında çeşitli zorluklar öne çıkar. Her çıkan zorlukla mücadele etmeye çalışan Hikmet sonunda pes eder. Bu psikoloji ile eşinden de ayrılır. Kendi iç dünyasında huzurunu kaybetmiş bir şekilde yaşamaya çalışır. Yaşamına bir gecekondu da devam eder. Bu vakitten sonra zihninde yaşamaya başlayan Hikmet, gerçekten sıyrılmak için vaktinin çoğunu oyunlar yazarak geçirir. Fakat yaşamının sonu hayal ettiği gibi olmayacaktır…
📗Romanın bölümleri
📌Dört ana bölümden oluşan eserde Hikmet'in yaşamı, hayalleri, hayata yabancılaşması sıra dışı tekniklerle ve cümlelerle anlatılmıştır.
🔎Romanı neden okumalıyız?
📌Düşle gerçeğin birbirine karışması, üstkurmacanın kurgunun ana ilkesi olması Tehlikeli Oyunlar'ı postmodernist roman kategorisine dahil ediyor. Aynı zamanda Tehlikeli Oyunlar postmodernizmin Türk edebiyatındaki ilk örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
✂Peki, postmodernizm nedir? Biraz göz atacak olursak "modernizm sonrası ve ötesi" anlamında kullanılan postmodernizm, mimari, felsefe, resim ve edebiyat gibi alanlarda kendini göstermiştir. Postmodernizm, bilhassa edebiyatta modernizmden farklı olarak öz ve biçimde yeni bir yaklaşımı beraberinde getirmiştir. Modernizmle beraber bireye dayatılan "akılcılık" ve "keskin gerçeklik algısı" postmodernizmde kırılmaya başlanmıştır.
"Çünkü onlar gerçek; çünkü siz gerçek değilsiniz, albayım. Oyunu gerçekten seyretmek istediğinize göre siz gerçek değilsiniz. Siz de oyunun -dolayısıyla kafamın- içindesiniz."
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✅Bunları biliyor musunuz?
➡Oğuz Atay'a kendini sorgulatacak kadar az ilgi gören ve insansız edebiyat yaptığı şeklinde eleştirilen romanı, yazarın vefatından sonra büyük bir üne kavuştu.