Tehlikeli Oyunlar kitabından derin izler bırakan 50 alıntı
Tehlikeli Oyunlar kitabından derin izler bırakan 50 alıntı
Edebiyatımızın usta kalemi Oğuz Atay'ın önemli eserlerinden biri olan Tehlikeli Oyunlar kitabı kendinden sonraki kuşakları etkilemeye devam ediyor. Atay'ın yaşadığı dönemde kitaplarının oldukça sert eleştirildiğini, tiyatroda oynanması için götürüldüğü oyunun beğenilmediği ve iki cilt halinde basılan ilk kitabının ikinci cildinin depoda terk edildiğini biliyor muydunuz? Eserde okuyucuya farklı oyunlar oynayan Oğuz Atay'ın büyük izler bırakan Tehlikeli Oyunlar kitabından 50 alıntıyı sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 25.04.2019
12:46
Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
12:07