Arama

Menu

Tehlikeli Oyunlar kitabından derin izler bırakan 50 alıntı

Edebiyatımızın usta kalemi Oğuz Atay'ın önemli eserlerinden biri olan Tehlikeli Oyunlar kitabı kendinden sonraki kuşakları etkilemeye devam ediyor. Atay'ın yaşadığı dönemde kitaplarının oldukça sert eleştirildiğini, tiyatroda oynanması için götürüldüğü oyunun beğenilmediği ve iki cilt halinde basılan ilk kitabının ikinci cildinin depoda terk edildiğini biliyor muydunuz? Eserde okuyucuya farklı oyunlar oynayan Oğuz Atay'ın büyük izler bırakan Tehlikeli Oyunlar kitabından 50 alıntıyı sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 25.04.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 12:07
  • 1
  • 50

Çünkü onlar gerçek; çünkü siz gerçek değilsiniz, albayım. Oyunu gerçekten seyretmek istediğinize göre siz gerçek değilsiniz. Siz de oyunun -dolayısıyla kafamın-içindesiniz. Çünkü bir insanı gerçekten seyretmek isteyen, onun oyununa gerçekten katılan biri, o insanın ancak kafasında yaşayabilir.

  • 2
  • 50

Her sabah uyanınca, biraz isteksiz de olsak, hepimiz sahnenin bir yerinde, bizi çevreleyen büyük ve uzak dünyanın sevimli bir benzerini kurmak için toplanırız. Küçük topluluklar olarak, birbirimizden bağımsız davranarak ve birbirimizi seyrederek günlük oyunlarımıza başlarız.

  • 3
  • 50

Neden insan bir kelime bir cümle yüzünden kaybediyor? Çok iyi sözler hazırlamıştım güzelliğinizin karşısında unuttum.

  • 4
  • 50

Beklenen geç geliyor; geldiği sırada insan başka yerlerde oluyor.

  • 5
  • 50

Kendimle konuşurken bile onun hoşuna gitmeye çalışıyordum.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN