"Okurunu arayan" Oğuz Atay'ın hikayeci yönü

📚 Korkuyu Beklerken

Kitaba ismini veren üçüncü öykü Korkuyu Beklerken'dir. Hikâyenin kahramanı şehirden uzakta müstakil evde yaşayan bir adamdır. Düzenli bir yaşamı olan bu adamın akşam evinde bulduğu mektup her şeyi değiştirir. Bir örgütten geldiğini düşündüğü bu mektupla kahramanın tüm yaşamı değişir. Okur, artan korkular ve sancılı süreçlerle kahramanın iç dünyasına doğru derin bir yolculuğa çıkar.



📚 Bir Mektup

Kitabın dördüncüsü hikayesi Bir Mektup adını taşır. Bir şizofrenin hezeyanlarının anlatıldığı mektupta, hikayenin kahramanı yine kendi halinde yaşayan korkularıyla başa çıkmaya çalışan ve toplumla çatışma halinde olan bir bireydir.