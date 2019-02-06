Oğuz Atayın ölümsüz eseri Tutunamayanlardan iç burkan 100 alıntı

Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı
Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı
Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayalar'ın, bilinç akışı tekniğiyle döneme damgasını vurarak Türk edebiyatında yeni bir çağı başlattığını biliyor muydunuz? Ya da romanın, üst düzey dili nedeniyle çevirisi en zor romanlar arasında yer aldığını? Sizler için edebiyata ve yazara şüpheyle yaklaşan Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ından 100 alıntıyı derledik.
Giriş Tarihi: 06.02.2019
10:40
Güncelleme Tarihi: 08.02.2019
11:28
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Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı
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Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı
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100
Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı
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100
Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı
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100
Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı