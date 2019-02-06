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Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı

Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayalar'ın, bilinç akışı tekniğiyle döneme damgasını vurarak Türk edebiyatında yeni bir çağı başlattığını biliyor muydunuz? Ya da romanın, üst düzey dili nedeniyle çevirisi en zor romanlar arasında yer aldığını? Sizler için edebiyata ve yazara şüpheyle yaklaşan Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ından 100 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 06.02.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 11:28
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Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı
Oğuz Atayın ölümsüz eseri Tutunamayanlardan iç burkan 100 alıntı

''İlk yalanı söyledikten sonra bir daha konuşmamalı insan.''

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Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı
Oğuz Atayın ölümsüz eseri Tutunamayanlardan iç burkan 100 alıntı

''Paramı geri istiyorum, yanlış filme gelmişim.''

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Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı
Oğuz Atayın ölümsüz eseri Tutunamayanlardan iç burkan 100 alıntı

''Bazılarımız şiirlere tutunuyor,

Bazılarımız şarkılara…

Bazılarımız filmlere tutunuyor,

Bazılarımız kitaplara…

Sanırım artık insan, tutunamıyor insana…''

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Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı
Oğuz Atayın ölümsüz eseri Tutunamayanlardan iç burkan 100 alıntı

''Üç çeşit meslek varmış: mühendislik, doktorluk, bir de hukukçuluk. Ben ressam olmak istiyordum. Babam böyle bir meslek olmadığını söyledi.''

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Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı
Oğuz Atayın ölümsüz eseri Tutunamayanlardan iç burkan 100 alıntı

"İki satır öğrendin diye herkesi cahil mi sanıyorsun?''

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