Tataristan Ramazan Sözlüğü

İslam alemini rahmetiyle saran, mağfiret mevsimi Ramazan ayı Kazan Tatarlarının yaşadığı Tataristan'da büyük bir heyecan ile beklenir ve karşılanır. Tatar halkının konuştuğu Türk lehçesinin Türkçeye olan yakınlığı ise dikkat çekmektedir. Müslüman Tatarların bu mübarek ayda dilinden düşmeyen ve günlük yaşantılarına dahil ettikleri bazı kelimeler vardır. Tatarcadaki birbirinden güzel Ramazan kavramlarını sizler için derledik...