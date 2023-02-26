Sultanların hocası: Ahmet Paşa

🔸Klasik Türk edebiyatının kurucu isimlerinden biri olan Ahmet Paşa'nın babası II. Murat'ın kazaskerlerinden biri olan Veliyüddin Efendi'ydi. Alim bir kişi olmanın yanında şiirle meşgul olan ve şairleri himaye eden bir şahsiyetti.

🔸 Ahmet Paşa, babasından nispetle "Veliyüddinzade" olarak anılırdı. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekle beraber 1426 yılı civarlarında Edirne'de doğduğu tahmin edilir.