Divan şairlerinden beyitler

Osmanlıların zihni, ilmi ve edebi zenginliğini en güzel şekilde yansıtan divan edebiyatı, edebiyat tarihimizin en müstesna dönemlerinden birisidir. Birbirinden güzel ve etkileyici beyitler ile donanan bu harika edebi hafıza, kayıt altına alınmış ve nesillere nakledilmiştir. Sizler için Osmanlıların zihin dünyasının en güzel yansıması olan, birbirinden değerli şairlerin her biri çiçekleri andıran beyitlerini ve manalarını araştırdık.