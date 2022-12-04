Arama

Menu

Divan şairlerinden beyitler

Osmanlıların zihni, ilmi ve edebi zenginliğini en güzel şekilde yansıtan divan edebiyatı, edebiyat tarihimizin en müstesna dönemlerinden birisidir. Birbirinden güzel ve etkileyici beyitler ile donanan bu harika edebi hafıza, kayıt altına alınmış ve nesillere nakledilmiştir. Sizler için Osmanlıların zihin dünyasının en güzel yansıması olan, birbirinden değerli şairlerin her biri çiçekleri andıran beyitlerini ve manalarını araştırdık.

Giriş Tarihi: 04.12.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 11:26
  • 1
  • 11

➡ Türkçe'nin en güzel ve olgun formlarından olan divan edebiyatı, Osmanlı kültür ve ilmi zenginliğinin dünya literatürüne önemli bir katkısıdır.

➡ Altı yüz yıl süren bir cihan imparatorluğunun arkasında aynı şekilde kuvvetli bir dile yaslanan ve nesiller büyüten bir edebi hazine bulunur. Sizler için divan edebiyatının on seçkin şairinden beyitler izah ettik.

Divan şairlerinden en güzel beyitler

  • 2
  • 11

Murâdın anlarız ol gamzenin izânımız vardır

Belî söz bilmeziz ammâ biraz irfânımız vardır

Nedim

Günümüz Türkçesiyle

"Sevgilinin niyetini anlarız, anlayışımız vardır

Güzel söz bilmeziz ama irfanımız vardır"

  • 3
  • 11

Kimdir bizi men eyleyecek bâg-ı cinândan

Mevrûs-ı pederdir gireriz hâne bizimdir

Nâbî

Günümüz Türkçesiyle

"Bizi cennet bahçesinden alıkoyacak kimdir

Orası bize babamızdan mirastır, bizimdir, gireriz"

Nabi'nin Medine minarelerinden okunan şiiri

  • 4
  • 11

Ferâmûş et gam-ı ferdayı Bâkî

Bugün sıhhatdeyiz minnet Huda'ya

Bâkî

Günümüz Türkçesiyle

"İhtimal dahilinde olan sıkıntıları unut

Bugün sağlıklıyız, Allah'a hamd olsun"

  • 5
  • 11

Ben bilmez idim bela imiş aşk

Bir derdli mâ-cerâ imiş aşk

Fuzûlî

Günümüz Türkçesiyle

Bilmezdim aşk bir belaymış

Aşk dert dolu bir maceraymış

Divan şiirinin edasını dönüştüren Fuzuli

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN