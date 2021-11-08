Faruk Nafiz Çamlıbel Şiirleri ve Edebi Kişiliği

"Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,

Bir dakika araba yerinde durakladı.

Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,

Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...

Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,

Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya.

İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!

Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,

Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...

Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları,

Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,

Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler..."

Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları

📌Han Duvarları, Faruk Nafiz Çamlıbel'in 1925 yılı Ocak ayında Türk yurdu dergisinde yayımlanmış şiiridir.

◾ Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en önde gelen klasiği olarak değerlendirilir. Bu şiir, Türk edebiyatında "Memleket Edebiyatı" denen bir akım başlattığı gibi, Faruk Nafiz'in sanatının da dönüm noktasını oluşturmuş; şair bu şiirden sonra "Han Duvarları" şairi olarak anılmıştır.

◾ Osmanzâde Hamdi Bey'e ithaf edilen şiir,140 dizeden oluşur. Mesnevi biçiminde 7+7=14'lük hece vezniyle yazılmıştır.

◾ 1922 yılında soğuk bir Mart sabahında başlayan ve Ulukışla'dan Kayseri'ye 'yaylı' denilen at arabasıyla yapılan üç günlük bir yolculuğu hikâye eder.

Faruk Nafiz'in edebiyatçılarla tanışma anılarını okumak için tıklayın