Edebiyatımızın sancılı direnişi: Kudüs

🔶 Günümüzde kan ve gözyaşının hiç dinmediği bir coğrafya olarak hafızalara kazınan Kudüs, hiç kuşkusuz Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir.

🔶 Allah'ın mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mübarek kıldığı, Miraç hadisesinin gerçekleştiği ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ziyaret etmeyi buyurduğu, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir belde olan Kudüs aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı bünyesinde barındırır.

Miraç hadisesinin mukaddes beldesi: Kudüs hakkında 30 ilginç bilgi