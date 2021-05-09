Edebiyatımızın sancılı direnişi: Kudüs
Müslümanları Mescid-i Aksa ve Kudüs'ten uzaklaştırmak amacıyla özellikle Ramazan aylarında İsrail'in yaptığı zulüm ve bağnazlık bu yıl da kendisini gösterdi. 250 Filistinlinin yaralandığı namaz esnasındaki alçak saldırı ve geçmişte yaşananlara, Filistinliler "1948" yılından beri direniyor. Bu soylu direnmeye kalemleriyle destek veren edebiyatçılarımızın dizelerinde Kudüs ruhu, bir yürek sızısı olarak yerini aldı. Gelin, geçmişten günümüze edebiyatımızda Kudüs nasıl yer almış yakından bakalım….
Giriş Tarihi: 09.05.2021
17:18
Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
18:45
KUDÜS'ÜN MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMİ
🔶 Günümüzde kan ve gözyaşının hiç dinmediği bir coğrafya olarak hafızalara kazınan Kudüs, hiç kuşkusuz Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir.
🔶 Allah'ın mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mübarek kıldığı,
bir belde olan Kudüs aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi Miraç hadisesinin gerçekleştiği ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ziyaret etmeyi buyurduğu, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Mescid-i Aksa'yı bünyesinde barındırır.
Miraç hadisesinin mukaddes beldesi: Kudüs hakkında 30 ilginç bilgi
"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. " İsra Suresi 1. Ayet
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🔶 Kudüs, Peygamber Efendimiz'den önce de pek çok
tanıklık etmiş bir şehirdir. Nitekim yalnızca İsra Suresi'nde değil Kur'an-ı Kerim'in birçok bölümünde Kudüs ile ilgili ayetler bulunmaktadır. peygamberin kıssalarına ve mucizelerine
Mescid-i Aksa saldırısının asıl hedefi
Ey kavmim! Allah'ın sizin için (vatan olarak) yazdığı kutsal topraklara girin, sakın geri dönmeyin, sonra kaybedenler siz olursunuz." Mâide Suresi - 21 . Ayet
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🔶Diyanet'in tefsirinde ifade edildiğine göre,
bu ayette kutsal topraklardan maksat, Beytü'l-Makdis'in bulunduğu Filistin topraklarıdır. Hz. Musa kıssasının anlatıldığı
🔶 Hz. İbrahim ve ondan sonra gelen birçok peygamber burada yaşadığı ve defnedildiği için burası vahyin de iniş yeri olmuştur. Bu sebeple buraya "kutsal topraklar" (el-arzu'l-mukaddese) denilmiştir.
topraklarda yaşayan peygamberlerdir. Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Yahya, Hz. Zekeriya ve Hz. İsa bu
🔶Üç semavi din için de kutsal sayılan Kudüs, geçmişten günümüze edebiyatımızda da yer edinmiştir. Divan edebiyatı ve yeni edebiyat olarak adlandırılan 19. yüzyıl sonrası edebiyatımızda farklı şekillerde karşımıza çıkan Kudüs, büyük bir öneme sahip olmasına rağmen müstakil bir türe ismini vermemiştir
🔶 1516 yılında
Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Osmanlı yönetimine geçen Kudüs, özellikle Yaklaşık dört yüz yıl süren Osmanlı hakimiyetinde Müslümanlar, hayatlarını barış ortamında sürdürmüşlerdir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde en huzurlu günlerini yaşamıştır.
🔶 İşte Kudüs, Osmanlı dönemindeki böylesine huzur ve refah ortamında klasik edebiyatta şimdiki gibi acı ve gözyaşlarıyla değil daha farklı nitelikleriyle ele alınmıştır.
🔶 Kudüs, divan edebiyatında
ekseninde söz konusu edilmiştir. Müslümanların ilk kıblesinin Mescid-i Aksa olması, Kudüs'ün şiirlere yansımasına sebep olmuştur. Gelin bu şiirlere yakından bakalım.👇 Miraç hadisesi, Mescid-i Aksa kavramları
Kudüs'ün ilk fatihi: Hz. Ömer
DİVAN EDEBİYATINDA KUDÜS ŞİİRLERİ
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Kaşundur Mescid-i Aksa yüzündür Ka'be-i ʿulyā 'Aceb mi zülfün olursa anun her dem siyeh puş
Muhibbi
Kaşın Mescid-i Aksa, yüzün kabedir, saçın her daim siyahla kaplı olsa bunda şaşılacak ne vardır?
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Tarfetü'l-ʿayn içre sultanı ümem Geldi Kudse irdi vü basdı kadem
Süleyman Çelebi
İnsanların en şereflisi olan o sultan, Kudüs'e geldi ve ayak bastı.
🔎Toplumsal hayatımızda "Mevlid" olarak adlandırdığımız Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-Necat'ında Efendimiz'in Miraç hadisesi sebebiyle Kudüs söz konusu edilmiştir.
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Devletle baṣup rikaba payın Kuds eyledi bir de cayın
Neşati
Neşati'nin bu beyitinde de Efendimiz'in Miraç'a yükselmesi söz konusu edilmiştir. Efendimizin ayağını atın üzengisine atıp mekanını birden Kudüs eylediği ifade edilmiştir.
Osmanlı'nın şair sultanları