Hafızalardan silinmeyen 3 şahsiyet
Onları şecaatleri, mücadeleleri ve hüzünleriyle tanıdık. Sabrı, acılara direnmeyi ve her yalnızlığın birer ihtilal olduğunu, onlardan öğrendik… Aliya İzzetbegoviç Allah'a tevekkülün, adanmışlığın en güzel örneklerinden biriydi. Bosna kapılarının anahtarını milletine bıraktı bu dünyadan ayrılırken… Muhammed Mursi'nin ülkesi ve ümmeti için hayalleri vardı. Edip Cansever ise kaybolup giden sokakların, mutluluk peşinde direnen ruhların şairiydi.
"Her can bir gövdeye konuk…" demiş, Yunus Emre. Onlar da kondukları gövdeden, vaktince uçup gittiler. Aynı gün doğan üç önemli şahsiyet hakkında kısa bilgiler derledik.
Giriş Tarihi: 08.08.2020
08:50
Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
09:35
Aliya İzzetbegoviç - 8 Ağustos 1925
📌Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanıydı.
📌Allah'a tevekkülün, adanmışlığın en güzel örneklerinden biriydi.
✔ "Bağımsız" Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum
Aliya İzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in kuzeyindeki Bosanski Samac şehrinde dünyaya geldi.
✔İkinci Dünya Savaşı yıllarında
"Genç Müslümanlar" isimli teşkilatın kurucuları arasında yer aldı.
✔ Yugoslavya'da Müslümanların hakları için mücadele eden Aliya, farklı yayın organlarında kaleme aldığı yazılarını, çocukları
Leyla, Sabina ve Bakir'in baş harflerinden oluşan "LSB" takma adıyla yayınladı.
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"İslam Deklarasyonu" isimli kitabı 1970 yılında yayımlandı.
Aliya İzzetbegoviç'ten unutulmayacak 30 söz
✔ 1988 yılında Boşnakların en büyük partisi konumundaki
Demokratik Eylem Partisinin (SDA) kurulduğu oturumda, partinin genel başkanı seçildi.
✔ Ülkesini savunduğu ve müzakere masasında çözüm aradığı zamanlarda bile Aliya,
barışçıl ve kin barındırmayan politikasından ödün vermedi.
✔ 200 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, bir milyondan fazla insanın evini terk ettiği,
soykırım ve katliamların gerçekleştiği savaş, 1995 yılında imzalanan Dayton Barış Anlaşması ile sona erdi. Aliya, söz konusu barış anlaşmasına ilişkin, "Bu adil bir barış değil, ancak savaşın sürmesinden daha iyidir." ifadelerini kullanmıştı.
Boşnak halkının kapanmayan yarası "Srebrenitsa"
📌Omuzlarına binen acıların tarifi yoktu ama cesareti, bilgeliği ve fedakârlığından asla vazgeçmedi.
📌 Bosna kapılarının anahtarını milletine bıraktı bu dünyadan ayrılırken…
✔ Savaşın ardından yapılan ilk seçimde, Aliya "bağımsız"
Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı ve daha sonra Devlet Başkanlığı Konseyinin ilk başkanı seçildi.
✔ 2000 yılında sağlık sorunları nedeniyle
Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden istifa etti.
✔ Halkına uluslararası arenada tanınan, bağımsız ve egemen bir devlet bırakan Aliya,
19 Ekim 2003 tarihinde saat 14.25'te Saraybosna'da vefat etti.
Aliya İzzetbegoviç'in Doğu Batı Arasında İslam kitabından 20 alıntı
✔ Aliya'nın ölmeden önce son görüştüğü devlet adamı ise
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
✔ Gerek liderlik vasfı gerekse felsefi kişiliği nedeniyle Türkiye'de "Bilge Kral" olarak adlandırılan
Aliya'nın cenazesine dünyanın her yerinden 150 binden fazla insan katıldı.
✔ Ölmeden önce şehitlerin arasında mütevazi bir mezara defnedilmek istediğini yetkililere aktaran
Aliya, başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde yatıyor.
Aliya İzzetbegoviç neden 'Bilge Kral' olarak anıldı?
Muhammed Mursi - 8 Ağustos 1951
📌 Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanıydı.
📌 Ülkesi ve ümmeti için hayalleri vardı.
✔ Tam adı
Muhammed Mursi İsa el Eyyat olan Mısır Cumhurbaşkanı, 8 Ağustos 1951 tarihinde, ülkenin kuzeyindeki Şarkiye ilinde doğdu.
✔ Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde 1985 yılında doçent olan Mursi, daha sonra ülkesine dönerek akademik çalışmalarını Zagazig Üniversitesi'nde sürdürdü.
✔ Hüsnü Mübarek'in devrildiği 2011 yılındaki ayaklanmaya muhalif olarak destek veren Mursi, daha sonra Müslüman Kardeşler'in kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi.
Muhammed Mursi: 'Dinimi dünyalığa satmayacağım' diyen Müslüman lider