Hafızalardan silinmeyen 3 şahsiyet

Onları şecaatleri, mücadeleleri ve hüzünleriyle tanıdık. Sabrı, acılara direnmeyi ve her yalnızlığın birer ihtilal olduğunu, onlardan öğrendik… Aliya İzzetbegoviç Allah'a tevekkülün, adanmışlığın en güzel örneklerinden biriydi. Bosna kapılarının anahtarını milletine bıraktı bu dünyadan ayrılırken… Muhammed Mursi'nin ülkesi ve ümmeti için hayalleri vardı. Edip Cansever ise kaybolup giden sokakların, mutluluk peşinde direnen ruhların şairiydi. "Her can bir gövdeye konuk…" demiş, Yunus Emre. Onlar da kondukları gövdeden, vaktince uçup gittiler. Aynı gün doğan üç önemli şahsiyet hakkında kısa bilgiler derledik.