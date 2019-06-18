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Muhammed Mursi: ‘Dinimi dünyalığa satmayacağım’ diyen Müslüman lider

Muhammed Mursi, Mısır halkının demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanıydı. Sisi yönetimindeki ordu, Mursi hükümetini darbe ile devirmiş; ülkenin meşru cumhurbaşkanı Mursi, hakkında açılan davalarda 'idama' mahkum edilmişti.17 Haziran'da şehit olan Mursi, "Mısır'ın özgür halkına benden selam söyleyin. Onlara deyin ki, Mursi sonuna kadar direnecek. Dinimi dünyalığa satmayacağım" sözüyle hafızalara kazındı.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 10:04
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MUHAMMED MURSİ KİMDİR?
MUHAMMED MURSİ KİMDİR?

📌Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 yılında Mısır'ın Şarkiyye kenti Heyya ilçesi Adve köyünde doğdu.

📌Tam adı Muhammed Mursi İsa el Eyyat'tır. Muhammed Mursi'yi Mısır cumhurbaşkanlığı koltuğuna ulaştıracak politik kariyeri, Müslüman Kardeşler Hareketi içerisinde 2000 yılında başladı.

📌Müslüman Kardeşler'in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi ve 2000-2005 yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı.

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HALK MÜBAREK REJİMİNİN BASKISINDAN KURTULMAK İSTİYORDU
HALK MÜBAREK REJİMİNİN BASKISINDAN KURTULMAK İSTİYORDU

📌2010 yılı sonunda ilk adımının Tunus'ta atıldığı "Arap Baharı" şeklinde adlandırılan halk hareketlerinin ikinci durağı Mısır olmuştu.

📌"Öfke Günü" diye anılan 25 Ocak 2011'de başlayan olaylar Mısır'ın en büyük meydanlarından biri olan Tahrir ile tanınmaya başlandı. Halk, gösteriler ile Mısır'daki baskıcı yönetim ve ekonomik bunalımlardan kurtulmayı hedefledi.

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MISIR’DA MURSİ’NİN LİDERLİĞİNE GİDEN YOL
MISIR’DA MURSİ’NİN LİDERLİĞİNE GİDEN YOL

📌Ülke içerisindeki ayaklanmalar ciddi boyutlara ulaşınca Mısır'ı 30 yıl boyunca "demir yumruk" ile yöneten Mübarek yönetimi devrildi.

📌1981'den beri Mısır'ı yöneten Hüsnü Mübarek, 11 Şubat 2011'de istifa etti. Böylece Mısır halkı özgürlük ve demokrasi yolunda önemli bir başlangıcın ilk adımını atmış oldu.

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MISIR'IN SEÇİLMİŞ İLK CUMHURBAŞKANIYDI
MISIR'IN SEÇİLMİŞ İLK CUMHURBAŞKANIYDI

📌2011 yılındaki ayaklanmaya muhalif olarak destek veren Muhammed Mursi, Haziran 2012'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 51,73'ünü alarak Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine geldi.

📌24 Temmuz 2012'de Mursi'nin Cumhurbaşkanlığını kazandığı resmen açıklandı ve Mursi, 30 Temmuz 2012'de yemin ederek görevine başladı.

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MÜSLÜMAN KARDEŞLER’İN SİYASİ KANADININ BAŞKANIYDI
MÜSLÜMAN KARDEŞLER’İN SİYASİ KANADININ BAŞKANIYDI

📌Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi'nin Başkanlığını da yapan Mursi, 2000-2005 yılları arasında Mısır parlamentosunda milletvekilliği yapmıştı.

📌Makine mühendisi olan Muhammed Mursi, evli ve 5 çocuk babasıydı.

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