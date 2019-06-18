Muhammed Mursi: ‘Dinimi dünyalığa satmayacağım’ diyen Müslüman lider
Muhammed Mursi: ‘Dinimi dünyalığa satmayacağım’ diyen Müslüman lider
Muhammed Mursi, Mısır halkının demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanıydı. Sisi yönetimindeki ordu, Mursi hükümetini darbe ile devirmiş; ülkenin meşru cumhurbaşkanı Mursi, hakkında açılan davalarda 'idama' mahkum edilmişti.17 Haziran'da şehit olan Mursi, "Mısır'ın özgür halkına benden selam söyleyin. Onlara deyin ki, Mursi sonuna kadar direnecek. Dinimi dünyalığa satmayacağım" sözüyle hafızalara kazındı.
Giriş Tarihi: 18.06.2019
12:40
Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
10:04
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
28
MUHAMMED MURSİ KİMDİR?
2
28
HALK MÜBAREK REJİMİNİN BASKISINDAN KURTULMAK İSTİYORDU