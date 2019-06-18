Muhammed Mursi: ‘Dinimi dünyalığa satmayacağım’ diyen Müslüman lider

📌2010 yılı sonunda ilk adımının Tunus'ta atıldığı "Arap Baharı" şeklinde adlandırılan halk hareketlerinin ikinci durağı Mısır olmuştu.

📌"Öfke Günü" diye anılan 25 Ocak 2011'de başlayan olaylar Mısır'ın en büyük meydanlarından biri olan Tahrir ile tanınmaya başlandı. Halk, gösteriler ile Mısır'daki baskıcı yönetim ve ekonomik bunalımlardan kurtulmayı hedefledi.