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2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri

Yayınlanma Tarihi: 09.11.2021 08:45 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 08:51
2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri verilecek alanında yetkin isimler belirlendi. Bu sene Ödüllerin Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir'e verilmesi uygun görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin takdim edileceği isimleri duyurdu.

Buna göre bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, vefa ödülü alanında ise Kemal Tahir Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli kültür sanat insanlarımızı şahsım, milletim adına tebrik ediyoruz." dedi.

Gürbüz Azak kimdir? Eserleri nelerdir? Gürbüz Azak sözleri... GÜRBÜZ AZAK KİMDİR? ESERLERİ NELERDİR? GÜRBÜZ AZAK SÖZLERİ...
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Okunması gereken Teoman Duralı kitapları OKUNMASI GEREKEN TEOMAN DURALI KİTAPLARI
Teoman Duralı’nın Felsefe Bilimin Odağında Metafizik kitabından 25 alıntı 📕 TEOMAN DURALI'NIN FELSEFE BİLİMİN ODAĞINDA METAFİZİK KİTABINDAN 25 ALINTI 📕
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Teoman Duralı’nın Öyle Geçer Ki Zaman kitabından 20 alıntı TEOMAN DURALI'NIN ÖYLE GEÇER Kİ ZAMAN KİTABINDAN 20 ALINTI
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