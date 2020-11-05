Teoman Duralı'nın Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyeti kitabından alıntılar

Prof. Dr. Teoman Duralı, ülkemizin yetiştirdiği en saygın ilim insanlarından biri. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekleştirdiği çalışmalarla, verdiği derslerle, kaleme aldığı kitaplarla ve katıldığı seminerlerle felsefeyi ve İslam felsefesini en iyi şekilde anlattı ve geniş kitlelere sevdirdi. Felsefe denilince ilk akla gelen isimlerden olan çağımızın önemli mütefekkirlerinden Teoman Duralı, Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyeti eserinde, bu medeniyetin tarihi ve sistematik yönden tahlilini gerçekleştiriyor. Yaşadığımız dünya düzeninin, bizler doğmadan çok daha önce belirlendiğinin altını çiziyor.