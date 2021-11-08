Gürbüz Azak kimdir? Eserleri nelerdir? Gürbüz Azak sözleri...

1938 doğumlu Türk yazar. Denizli'nin Acıpayam ilçesi doğumludur. Denizli Lisesi'nde okuyan Azak bir müddet İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'ne devam etti. Lakin okulu bitirmeyen Azak, grafiker olarak gazeteciliğe adım attı. Gazetecilik, yazarlık ve ressamlıkla ilgilenen Gürbüz Azak renkli ve hareketli bir yaşama şahit oldu. Bine yakın kitabın kapağını çizdiği gibi fıkra yazarı, yılın yazarı ve yılın ressamı gibi ödüller aldı.

Sezai Karakoç şiirinde ölüm nasıl geçer?