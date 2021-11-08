Gürbüz Azak kimdir? Eserleri nelerdir? Gürbüz Azak sözleri...
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı. Her sene verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bu sene yine alanında ihtisaslaşmış, bir alana ömrünü hasretmiş kıymetli sanatçılar ve araştırmacılara verildi. 2021 Cumhurbaşkanlığı Edebiyat Büyük Ödülü Gürbüz Azak'ın oldu. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Edebiyat Büyük Ödülüne layık görülen Gürbüz Azak kimdir? Gürbüz Azak'ın eserleri nelerdir? Gürbüz Azak nerelidir?
Giriş Tarihi: 08.11.2021
22:09
Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
22:40
1938 doğumlu Türk yazar. Denizli'nin Acıpayam ilçesi doğumludur. Denizli Lisesi'nde okuyan Azak bir müddet İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'ne devam etti. Lakin okulu bitirmeyen Azak, grafiker olarak gazeteciliğe adım attı. Gazetecilik, yazarlık ve ressamlıkla ilgilenen Gürbüz Azak renkli ve hareketli bir yaşama şahit oldu. Bine yakın kitabın kapağını çizdiği gibi fıkra yazarı, yılın yazarı ve yılın ressamı gibi ödüller aldı.
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Gürbüz Azak’ın aldığı ödüller
➡ Resim ile profesyonel olarak uğraşan yazar, tanınan bir ressamdır. 1985'te yılında İnanç Sanat Dergisi tarafından yılın ressamı seçilmiştir.
➡ Gazetecilik alanında epey tanınır olan yazar, 2012'de İstanbul Gazeteciler Derneği tarafından Babıali'de 50. Yıl ödülüne layık görüldü.
➡ 1994'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Yazarı" ödülünü aldı.
➡ 2010'da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Merkezi tarafından "Yılın Romancısı" ödülüne layık görüldü.
➡ 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.
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Edebiyatın birçok dalı ile aktif olarak uğraşan Gürbüz Azak, başta deneme olmak üzere roman, hatıra, çocuk edebiyatı, mizah gibi alanlarda eserler kaleme almıştır.
Gürbüz Azak'ın eserleri;
📌
Deneme
➡ Dostlara Mektup
➡ Sizi Biri Arıyor
➡ Dünyayı Ölüler Yönetir
➡ Kadın
➡ Delinin Biri Aranıyor
➡ Zamanı Kurcalayan Yazılar
➡ Ülkeyi Kurcalayan Yazılar
➡ Atlar Hazır Mı?
📌
Araştırma - İnceleme
➡ Anadolu Cayır Cayır
➡ Üç bin Türk Motifi
➡ Osmanlıda Darbeler, İhanetler, İsyanlar
➡ Ege'nin Efeleri
➡ Bütün Sırlarıyla Türkler
➡ Hüzün ve Dehşet Tarihi
📌
Mizah
➡ Kaybolan Kuyruk
➡ Reis Ne Almış
➡ Neresini ısırmış
📌
Hatıra
➡ Güzel İnsanlar
➡ Meşhurları İlk Görüşüm
➡ Gazeteci Milleti
➡ Babıali'den Geçen Adam
📌
Roman
➡ Kırksekiz Kırkdokuz Elli
➡ Meryem'in Atları
➡ Tatar
📌
Biyografi
➡Ben Adnan Menderes
➡ Çallı
📌
Çocuk
➡ Nasreddin Hoca Serisi
📌
Seri
➡ Delibalta serisi
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Gürbüz Azak’tan alıntılar
"Bize hep iki kere ikinin kaç ettiğini öğrettiler. Çiçeği sevdiren çıkmadı. Ağacı, yeşili, bahçeyi, parkı sevdiren çıkmadı…"
Gürbüz Azak
10 Maddede İsmet Özel