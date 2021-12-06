Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti! Teoman Duralı eserleri, Teoman Duralı sözleri...
Ülkemizin yetiştirdiği en saygın ilim insanlarından, kıymetli yazarımız Prof. Dr. Teoman Duralı hocamız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Felsefe denilince akla gelen ilk isimlerden biriydi. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekleştirdiği çalışmalarla, verdiği derslerle, kaleme aldığı kitaplarla ve katıldığı seminerlerle felsefeyi ve İslam felsefesini en iyi şekilde anlattı, geniş kitlelere sevdirdi. Fikriyat olarak Teoman Duralı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
Giriş Tarihi: 09.11.2021
01:38
Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
00:04
Prof. Dr. Teoman Duralı hayatı
◾ Milletimizin maddi ve manevi tecrübesini anlayabilmek uğruna ömrünü felsefeye adayan
Teoman Duralı adeta ilim yolunda sebat eden bir derviştir.
📌
1947'de dünyaya gelen Şaban Teoman Duralı, ülkemizin sahip olduğu en önemli felsefe hocası ve mütefekkirlerinden birisidir.
◾ Aynı zamanda
yazarı olan Duralı, yapmış olduğu ufuk açıcı çalışmalar ile felsefe üzerine yoğunlaşan herkesin bir şekilde ismini duyduğu bir hocadır. Fikriyat.com
◾ Bilhassa toplumların
fikir ve karakter yapılarına odaklanan Duralı, daha önce temas edilmemiş meseleleri sarih bir şekilde izah ederek çağımıza ötelerden seslenmektedir.
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Prof. Dr. Teoman Duralı Eserleri
➡ Biyoloji Felsefesi
➡ Canlılar Sorununa Giriş
➡ Sorun Nedir?
➡ Çağdaş Küresel Medeniyet
➡ Psikoloji 'de Yeni Bir Sistem
➡ Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu
➡ Sorun Çağının Anatomisi
➡ Felsefe Biliminin Odağında Metafizik
➡ Omurgasızlaştırılmış Türklük
➡ Öyle Geçer Ki Zaman
➡ Felsefe-Bilim Nedir?
➡ Gılgamış Destanı
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Prof. Dr. Teoman Duralı tespitleri
📌 Muhatap olduğu geniş alan ve var olan müktesebatı Teoman Duralı'ya uçsuz bucaksız hususlar hakkında konuşabilme yetkisi verir. Kendisi
hususlarını başından sonuna kadar gayet vazıh bir şekilde anlatan bir mütefekkirdir. medeniyet, modern ve klasik felsefe
Vazıh: Kuşkuya yer bırakmayacak denli açık olan, açık, belli.
➡ Hoca, bir mülakatında
Osmanlı'nın yıkılma sürecini kavmiyetçiliğe bağlamıştı. Duralı'nın tepki uyandıran açıklamaları karşısında aldığı ilmi tavır zamanla hakkının teslim edilmesini sağlar.
➡ Duralı, alfabe değişikliğini bir
kültür soykırımı olarak görür. Eleştiri hususunda kimseden lafını sakınmayan felsefe profesörü, alfabe değişikliğinin ruhumuza vurulmuş bir darbe olduğunu açık yüreklilik ile dile getirir.
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Prof. Dr. Teoman Duralı'nın akademik kariyeri
➡ İstanbul Üniversitesi Biyoloji ve Felsefe Bölümlerinden mezun oldu.
➡ Biyoloji Felsefesi alanında yazdığı tezi ile doktorasını verdi.
➡ 1982 senesinde dört ay arayla yardımcı doçent ve doçent kadrosuna geçti.
➡ ABD Penn State Üniversitesi'nde hazırladığı çalışma ile 1988'de profesör oldu.
➡ 1992-1993 yılları arasında Malezya'da, 1994-2003 yılları arasında Viyana Üniversitesi'nde, 1995-1997 ve 1999 senesinde Kuala Lumpur da bulunan ISTAT'da misafir öğretim görevliliği yaptı.
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Prof. Dr. Teoman Duralı: Keskin Sınırlar
📌 Teoman Duralı'nın
fikirleri net, bakışı keskindir.
➡ Bir kavramı yahut meseleyi ele aldığında, akıllarda tek bir soru kalmayıncaya kadar onunla uğraşır.
➡ Doğu ve Batı ayrımını onun kadar açık ve keskin yapabilen düşünürün sayısı iki elin parmaklarını geçmez.
➡ Duralı'ya göre biz Doğu'ya ait bir topluluğuzdur. Bir mülakatında;
"Bugün biz bunu ne kadar inkar edersek edelim Asyalıyız, Avrupalı değiliz. Bunu görmemek, göz ardı etmek istiyoruz ama secde ettiğimiz, girmek için takla attığımız Avrupa bunu biliyor. Ve bizi kovuyor, bu çok aşağılayıcı bir şey. Sevsem de sevmesem de bu milletin ürünüyüm, buradan çıkmayım ve tüm ömrümü burada geçirdim. Limanım hep burası olmuştur. Millet olarak da ben buraya bağlı oldum. Kırık dökük öğrendiğim üç, beş dil varsa da benim dilim Türkçe olmuştur."
cümleleri ile bu durumu açıklar.
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