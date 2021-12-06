Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti! Teoman Duralı eserleri, Teoman Duralı sözleri...

◾ Milletimizin maddi ve manevi tecrübesini anlayabilmek uğruna ömrünü felsefeye adayan Teoman Duralı adeta ilim yolunda sebat eden bir derviştir.

📌 1947'de dünyaya gelen Şaban Teoman Duralı, ülkemizin sahip olduğu en önemli felsefe hocası ve mütefekkirlerinden birisidir.

◾ Aynı zamanda Fikriyat.com yazarı olan Duralı, yapmış olduğu ufuk açıcı çalışmalar ile felsefe üzerine yoğunlaşan herkesin bir şekilde ismini duyduğu bir hocadır.

◾ Bilhassa toplumların fikir ve karakter yapılarına odaklanan Duralı, daha önce temas edilmemiş meseleleri sarih bir şekilde izah ederek çağımıza ötelerden seslenmektedir.

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