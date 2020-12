Biyolojinin bilim teorisi

Ş. Teoman Duralı

[ii] François Meyer: "Epistemologie de la Biologie", 781. — 821. syflr.; "Logique et Connaissance Scientifique"de.

[v] Ludwig von Bertalanffy: "Problems of Life", 2. s.

[vii] Morton O. Beckner: "The Biological Way of Thought", 9. s.