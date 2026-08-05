Lucifer çağı!

Sosyal medyada bir kitabın tanıtımıyla karşılaştım. Bu kitap Rusların marifeti. Geçmişte de Siyon Liderlerinin Protokolleri adlı eser de onların üzerine yıkılmıştı. Doktor Rıza Nur da Ankara'nın murahhas temsilcisi olarak Rusya'ya yardım almaya giderken birinci elden Rusların Yahudilere olan düşmanlığına şahit olmuştur. Bir Rus bayan müellif olan Olga Shitikova 'İlluminati Diktatörlüğü' anlamına gelen bir eser kaleme almıştır. Bu eser birkaç yıl önce Arapçaya da kazandırılmıştır. Çeviren Basim Zubi, bu kitapta Masonik çağdan veya şeytan çağından bahsediyor. Bunlar muamma bir biçimde Yahudilikle irtibatlı gösteriliyor. Lakin İslam literatüründe bunu karşılayan tabirler de var. Karnu'ş-şeytan bunlardan birisidir. Bundan bir süre önce YouTube kayıtları arasında dolaşırken bir hahamın bir cümlesini rast geldim. Kullandığı ifade bana yabancı geldiğinden meramını pek anlayamadım. Bizim tanrmız Yehova veya Allah değil Lucifer diyordu. O sırada mahiyetini pek çözemedim. Lakin kitabın tanıtımını yapan Suriyeli genç araştırmacı bunun sahte ilah, şeytan ve Deccal anlamına geldiğini ifade ediyordu. Deccal çeşitli sahte ilimlerle mücehhez olacaktır.



Sihirbazlık ve göz boyama, hokkabazlık bunlar arasındadır. Lucifer beşeri büsbütün yoldan çıkaracaktır. Onun etkisinde kalan nesiller bir nevi mutant ve hibrit hale gelecektir. Teknoloji ile insan soyu karma haline getirilecektir. İnsan duygularından ve değerlerinden sıyrılacaktır. Arapçada karnu'ş-şeytan şeytan boynuzu anlamına geldiği gibi şeytan çağı anlamı da gelir. Boynuz olarak algılandığında bir coğrafya akla gelmektedir. Necid ile Irak anlaşılmaktadır. Lucifer, Latince kökenli bir kelime olup "ışık getiren" veya "ışık taşıyan" anlamına gelir. Bu anlamda Farsça da ruşen fikr ifadesiyle karşılanmaktadır. Batini bir anlam kazanır. Batı'daki yansımalarıyla illuminatiye tekabül eder.

Kısaca Deccal çağı anlamına gelir. Şeytani akımla mücadelenin ön saflarında İslami kesimler Ortodokslar ve Katolikler gelmektedir. Protestanlar arasında Yahudilerle ittifaktan sıyrılan unsurlar da bu gruplara dahil edilebilir. Kısaca Lucifer etrafında küresel bir saflaşma var. Putin'in de siyasi olarak karşıtı kampa yakın durduğu söylenebilir. Alexandr Dugin de aynı yoldan yürümektedir. Bununla birlikte Putin ve Dugin'in kendilerini has tezleri vardır ve Suriye'de tarih boyunca illuminatiyi hizmet eden batini Nuseyrilere kol kanat germişlerdir. Dolayısıyla hatları birbirine karıştırmamak lazım. Mesela Putin'e el veren Yeltsin Deccal'ın adamlarından biri olarak tasvir edilmiştir. Peki Putin'in ondan nesi eksik? Onlar bir ideolojiye karşı olmaktan ziyade sadece çıkarlarını gözetiyorlar. Bununla birlikte hakikaten Deccal sistemi ruşen fikir veya aydınlanmacılık olarak tam bir diktatörlüğü temsil etmektedir. Taraftarları totaliter bir dünya düşlemektedirler. Bunlar Deccal'ın öncüleridir.

Masonik çağın ya da Deccal çağının üç temel direği vardır. Maddecilik, ateizm ve laiklik. Bazen maddecilik dini kılıflara da bürünmektedir. Ekber Şah döneminde Çıla dininin bugünkü İsrail'ın yürüttüğü İbrahimizm akımından pek bir farkı yoktur. Eklektik ve montaj bir dindir. Hulul ittihad ve vahdet-i vücud üzerinden hatlar karıştırılmaktadır. Semavi dinlerin gaybiyat anlayışı yeni dinde veya dönemde başka bir gaybi anlayışla değiştirilecektir. Hibrit insan modeli ve tipi üretilecektir. Lakin hala açıktan şeytana tapınmaktan ve Allah'a düşmanlık göstermekten çekiniyorlar. İnsanlık tarihini üçe ayırıyorlar. İnsan altı varlıklar. Abdussabbur Şahin bunlara beşer adını veriyordu. İkinci kademede insan üçüncü kademede ise süper insan doğacaktır. Friedrich Nietzsche gibi bazı kaçık filozoflar bu anlayışın sözcülüğünü yapmıştır. Bu üçüncü devrede insanoğlu ilahlaşacak ve kendinden başka ilah tanımayacaktır. Geçmişte de ibadetlerin sakıt olduğuna inanan bazı sufi zümreler çıkmıştı ve bugünkü bu anlayışa yaklaşmışlardı. Nefislerini ilah edinmişlerdir. Zaten ayette hevasını ilah edineni görmedin mi denilmektedir. Ahlak ve normlar kalkacak ve insan nefsinin arzularına tapınacak ve kapılacaktır. Bütün bunlar kıyametin habercisidir. Bu bizi deneysel din ve dejenere dine götürür. Yahudiler dünyayı etekleri altına alabilmek için dinin normlarıyla uğraşıyorlar. Diğer din mensuplarını sahte din olmadan inkiyat altına alamayacaklarını biliyorlar. Yaratılışa karşı Darvinizmi ön plana alıyorlar. Yeni din yeni ırk ve yeni çağ vaat ediyorlar. Elon Musk gibi öncüleri de var.

Mustafa Özcan

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