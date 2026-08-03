İran fedaileri

Hamas'ın ölümcül hatalarından birisi İran'a güvenmesi ve onunla ve Hizbullah ile yol arkadaşlığı yapmak istemesidir. Stratejik ortaklığa gitmesidir. Halbuki ittifak skalasında Hizbullah tamamen İran ürünüdür. Ona güdümlü bir harekettir ve İran'ın kendi çocuğudur. Hamas ise olsa olsa üvey çocuktur. Bu nedenle de Aksa Tufanına giderken kuzey cephesi açılması ihtimali Hamas tarafından ciddi bir ihtimalden öte muhakkak görülmüştür. (https://www.lebanon24.com/news/lebanon/1546439). Hamas kendini kandırmıştır. Hamas, İran'a siper olurken ve kendini feda ederken Hizbullah aynısını veya İran aynısını yapmamıştır. Hesapçı davranmıştır. Cevat Zarif gibi hergeleler Hamas'ın kendilerini dinlemediğini ve başına buyruk hareket ettiğini ve talimatlarını uyguladığını söylemiştir. Yani Hamas'a ortaklık değil emir kulu olmasını teklif etmişlerdir. İran'ın birinci önceliği hep bencillik ve kendisini ayırmak ve kayırmak olmuştur. Kısaca bütün ortakları veya herkes İran'ın fedaisi olacaktır. İran ise istediği anda dostlarını satabilecektir.

Akide referansından ayrılarak siyasi referansların peşine takılanların ibretlik hali ve sonu budur.

Şia içinde iki kanat vardır. Rivayetçi ekolü temsilen Ahbariler, dirayet ekolünü temsilen de usuliler vardır. Usuliler ulema hareketidir. Akla kapı veya pencere açar. Dini metinleri veya rivayetleri akıl süzgecinden geçirir. Lakin sonuçta aynı kaynaktan yani hurafelerden beslenirler. Akıl her zaman hurafeleri örtemez. Şiraziler gibi gruplar hala Ahbarilik ekolüne bağlıdır. Humeyni usuliler arasından çıkmıştır. Londonistan şiilerini temsilen Yasir Habib anlatıyor: Irak'ta İran tarafından finanse edilen ve silahlandırılan Sadr hareketinden yüksek mevkideki bir zat bir heyetle birlikte bizi eski büromuzda ziyaret etti. Kendilerinin İran tarafından finansa edildiklerini ve silahlandırıldıklarını ifade ettikten sonra bir hayretini dile getirir. İran aynı anda yani 2006 yılında tekfircileri ve Kaide unsurlarını da silahlandırmaktadır. Bunu fark ettiklerinde hayret ederler. Bunun doğruluğunu İran makamlarından veya ortak bağlantı noktasından teyit etmek isterler. Sorarlar soruştururlar. Aldıkları cevap şu olur: İran'ın milli çıkarları bunu gerektiriyor. Irak ne kadar kaosa batarsa bizim için o kadar iyidir. Ne kadar karışırsa bizim için o kadar iyidir. Bu defa da ABD-İsrail ile dalaşmalarında da bütün bölgeyi kaosa sokmak istiyorlar. İpotekleri altına almak istiyorlar. İran'ın kimyası budur. İrtibat subayının demesine göre: Irak'ı aşan ABD, İran'a bindirecektir. Ön alarak bunu önlemeye çalışmaktadırlar. Belayı ve tehlikeyi sınırımızdan uzak tutmak için böyle yapıyoruz der! Yahudiler hakkında yumurta pişirmek için dünyayı ateşe vermekten kaçınmazlar deyimi kullanılır. (https://x.com/AbwMbark39203 ). Bunun İran versiyonu da vardır.

Demek ki İran için hepsi birer araç ya da aparat. İran, Hamas'ı da böyle görmektedir. Birleşik Cephe siyaseti Gazze'de çökmüştür. Ama sonrasında sıra İran ile Hizbullah'a da gelmiştir. Yani İran'ın hesapları tutmamıştır. İran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye İsrail karşısında İran'ın fedailiğini yaptıklarını söylemiştir. İran'ı perdelemek için İsrail'in karşısına çıktıklarını ifade etmiştir. Şöyle bir ifade kullanmıştır: İsrail'i savaşlarla meşgul ettik ki sıra İran'a gelmesin (https://x.com/ Qurjiash_911/ status/2083189555860042046 ). Hamas kendini kandırmıştır. Akide referansından ayrılarak siyasi referanslara göre hareket edenlerin hali ibretliktir. Hamas İran'a siper oldu ama İran Hamas'a siper olmadı. Çizmeyi aşan bir araç olarak gördü. Cevat Zarif'e göre başına buyruk hareket etti.

Netice, Filistin meselesi bir boyuta indirgenmeyecek çapta çok boyutlu bir meseledir. Bir boyutun öbürlerini perdelememeli. Herkesin bir hesabı var Allah'ın da hesaplar üstü bir hesabı vardır.

Mustafa Özcan

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