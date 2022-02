Rusların tazyiki ve akabinde patlak veren Çerkez göçüyle birlikte ilmi, fikri ve askeri sınıflardan çok sayıda Çerkez, Osmanlı döneminde Devlet-i Aliye'ye hizmet etti ve Osmanlı sonrasında da hizmetlerine devam etti. Bir dönem Ürdün'de, tebe-i sadıka olarak bilindiler. Aralarında istihbarat kurumlarına hizmet edenler ve asabiyetlerini kiraya verenler de çıktı. Hala Ürdün ve Suriye gibi ülkelerde bu hizmeti vermeye devam edenlerin varlığı kimsenin meçhulü değil. Lakin Halis Çelebi kayınbiraderi Cevdet Said hakkında 'hiçbir zaman saray vaizlerinden olmadı' yani resmi hizmete girmedi övgüsünü düzmektedir. Sözlerini ve hizmetlerini kiraya vermemiştir. Bu açıdan yirminci yüzyılın garip gürebası arasında yaşadı ve öteye öyle gitti. Bu samimiyetini paylaşanlardan birisi de İhvan mensuplarından Suriye asıllı dostumuz Züheyr Salim olmuştur. Onun dürüstlüğüne hüsnü şehadette bulunmuş, tanıklık etmiştir. Farklı düşünebilirsiniz ama bu dürüstlüğüne tanıklık etmeye engel değil. Hiç eğilmedi ve bükülmedi. Kendisini ve fikirlerini kiraya vermedi. Cevdet Said'i Cevdet Said yapan hasletlerin başında, bağımsız kişiliğini koruması gelmektedir. Bağımsızlığına son derece düşkündür. Bu da onu müspet bir insan yapar. Bazıları ise dervişliği taç ile hırka gördüğü nispette aklını kiraya vermek olarak da görmektedir. Abdulvehhab Şarani mesela bu meşreptendir. Cevdet Said ise farklı bir kümede durmaktadır. İlk başlarda Selefilik meşrebine meyletse de sonra bağımsız çizgisine geri dönmüş ve kendi adıyla bilinen bir düşünce tarzı geliştirmiştir. Bu da şiddete bulaşmayı reddeden ekol anlamına gelmektedir. Hak davayı geri almak veya kazanmak için silaha başvurma ve silah kullanma meselesini reddetmektedir. Ona göre serapa doğruluk, terk-i silah etmektir. Bu çok hassas bir meseledir. Bir ülkenin ve bir milletin dışarıdan işgale maruz kalmaları halinde kolektif savunma hattı devreye girer. Yediden yetmişe insanlar, ülkelerini yabancı egemen ve işgal güçlerine karşı kendiliğinden savunmaya geçerler. Bunun dışında kimse kaybedilmiş bir hakkı geri kazanmak için şiddete başvurmamalıdır. Said Nursi'nin diliyle söyleyecek olursak; dahilde silah kullanılmaz! Cevdet Said'in Adem'in İlk Çocuğunun Mezhebi kitabı bu teoriyi işlemektedir. Bana öldürmek için elini uzatsan da ben öyle yapmayacağım. Bu kitap erken dönemlerde kaleme alınmıştır. Haricilik fikri her asırda uç vermiştir lakin yine de kitabın yazıldığı tarihlerde IŞİD veya el-Kaide tarzı ve benzeri hareketler yoktur. IŞİD zemini teşekkül etmeden onlara karşı hüccet ikame etmiştir. Silahlı örgütlerle bir mesafe alınamayacağını ortaya koymuştur. Potansiyeli olan cemaatlerin bile kuvveden fiili çıkması için liderliğe ihtiyaç vardır. Talut döneminde Beni İsrail'in ilk yaptıkları işlerden birisi başlarına Allah'tan bir kral tensibini istemeleri olmuştur. Demek ki başıbozuk güçler yeterli olmuyor ve bir düzen üretemezler önce kendileri bir düzene girmeleri gerekir. Önce kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. Harici tipli IŞİD ve benzeri örgütlerin ne ideolojik düzeni vardır ne de askeri bir düzenle mücehhezdirler. Sadece algı operasyonuna malzeme temin ederler. Tabir caizse bostan korkuluğudurlar.

Suriye'de de komutasız ve komutansız bir mücadele istenileni verememiştir. Daha doğrusu mesele, Suriye'nin çapını aşmış ve küresel bir boyut kazanmıştır. İkinci Afganistan meselesi olmuştur. Afganistan küresel bir düğüm olmuştur. Sonunda Afganistan küresel düzeni de yıkmıştır. En azından şark cephesinde büyük bir gedik açmıştır. Şimdi de yerini Suriye almıştır. Suriye meselesinin sonunda da İsrail'in zevaliyle birlikte küresel güçlerin tasfiyesi yaşanacaktır. Enfal Suresinin 37. ayeti bu süreci şöyle tasvir eder: "Ta ki, Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın."

Bununla birlikte belki de Cevdet Said'in pasifizm teorisi en elzem yol olmalıdır. Bununla birlikte Suriye Hama olaylarından itibaren tarihin tanığı olmuştur. Züheyr Salim'in ifade ettiği gibi, kör dünyanın merkezi olan Batı'da kimyasal silah kullanımı ve çoluk çocuk katliamları için hiçbir başkentte milyonluk bir tel'in mitingi tertip edilmemiştir? Nedendir? Tesadüf eseri midir? Edilmedi ise bu neyin vicdanı? Batı'dan önce İslam ülkelerinde benzeri mitingler tertip edildi mi? Dünyanın vicdanına yazıklar olsun. Peki! Neden yapılmadı? Onlar insan değil mi? Aksine Haçlıların gecikmiş bir ortağı olan Beşşar Esat, Batı ve Batılıların kalbinde 'Aziz Beşşar' makamına yükselmiştir! Ortak amaçlar için savaşmaktadırlar. Hama katliamının 40. yılında Beşşar Esat, yeni teslisin temsilcisidir. Minare, İhvan ve Başörtüsü düşmanlığının sembol ismidir. Ondan iyisi Şam'da kayısı! İngiliz asıllı yazar Patrice Seale son nefesine kadar Esat hanedanlığının gayri resmi sözcülüğünü yapmıştır. Bu sözcülüğü el Mecelle ile El Hayat adlı Suudi sermayesiyle yayınlanan dergi ve gazeteleri aracılığıyla yapmıştır. Hama'dan Suriye katliamına kadar Esat hanedanlığının gayri ahlaki sözcülüğünü yapmıştır. Meraklısına: Esat'ın İngilizlerle bağlantısının somut kanıtlarından birisi bu adamdır. Thomas Friedman da İsrail adına Hama katliamına tanık olmuştur.

Barış havarisi olmasına rağmen Halis Çelebi'nin ifadesiyle kayınbiraderi merhum Cevdet Said, Osmanlı diyarına yani Anadolu'ya sığınmak zorunda kalmıştır. Esat Suriye'sinde barışa dair hiçbir sığınacak delik veya güvenli liman bulamamıştır.

Cevdet Said hatayı kendisinde arayan bir çizgiyi temsil ediyordu. Bu nedenle de Habil mezhebini esas almıştır. Cevdet Said'in fikir kökenlerinden birisi Malik Bin Nebi olmalıdır. Selefilik anlayışına onu tanıyarak veda etmiştir. Elbette Malik Bin Nebi gibi şahsiyetler etkiledikleri insanlarda muhakemeyi geliştirmektedir. Malik Bin Nebi'ye en çok hizmet edenler belki de Maşriklılar yani Doğulu Araplar olmuştur. Bunlardan birisi Lübnanlı Ömer Miskavi'dir. Cevdet Said de Malik bin Nebi'nin fikirlerinden yararlanmış ve onu, düşünce sistematiği içine serpiştirmiştir.

Gurbette vefat etmeden evvel geldiği Türkiye'de, bir münasebette ayak üstü görüşmüştük. Galiba yanında kızı da vardı. Ayrıca kendisi gibi Çerkeş Zade olan Fethi Güngör de bulunuyordu. Ayaküstü görüştük. Tezi, elzem olmasa bile eslem bulmakla birlikte yine de sorguladığım bir tezdi. Belki de birkaç defa bu meseleye kurcalamış ve temas etmiş olabilirim. Tarihi akışa ters bir düşünceydi. Bu elbette doğru olmasına engel teşkil etmez. Şiddet sarmalı çok yönlü bir denklem. Diyelim ki Suriye'de şartlar silahlı bir mücadeleyi kaldırmıyor ve geçit vermedi? Külliyen meşruiyet dışı mı sayacağız? Batan ordunun (ceyşü'l hasef) fertleri bile niyetinden sorumlu olarak haşir olacaklar bu durumda nefs-i müdafaa halinde olan kimseler mazeret dışı mı kalacaktır? Bir de Afganistan'da General Necibullah'a karşı çıkanların mücadelesi meşru oluyorsa Beşşar'a karşı çıkanların niye olmuyor? Mesele dış boyut veya Ruslar ise her iki halde veya her iki sahanın fonunda yine Ruslar var! Evet ahlaki olarak Cevdet Said'in savunduklarına toz kondurulamaz bununla birlikte işin şer'i, fıkhi ve siyasi yönleri farklılıklar arz ediyor olabilir. Fıkıh, realizme bakar. Bununla birlikte Cevdet Said 91 yaşında vefat ederken fikriyatı zafere en yakın konumda bulunuyordu.

Halis Çelebi, Cevdet Said fikriyatında dönüşümü şöyle dile getirir, Baas'ın sloganlarından olan birlik, özgürlük ve sosyalizm deyimini reddetmiştir ve bunu Selefi keskinliği ile yapmıştır. Halbuki sloganlar yerinde ama uygulamanın ters olduğunu ifade etmeliydi. O ise, çalıntı söyleme tümüyle karşı çıkmıştır. Bu üçlü sloganda 'İştirakiye' ifadesi sırıtmaktadır. Lakin buna da paylaşmak dersek bir mahzuru kalmaz ve kabul edilebilir düzeye iner. İkinci temel eseri ise Hatta Yugayyiru Ma Bienfüsihim /İçlerindekini Değiştirene Kadar adlı kitabıdır. Bu eserde Allah'ın bir topluluğu değiştirmeden önce onların kendilerini değiştirmeleri gerektiği ilkesini ele alır. Buna dair ayeti ele alır ve bunun üzerine toplumsal yasalara ulaşmaya çalışır.

Halis Çelebi'ye göre Cevdet Said hayatını üç umdeye adamıştır. İlim, iman ve barış. Silah kullanma konusunda çok ihtiyatlıdır, bu mağdurların aleyhine görülebilir. Bununla birlikte fikir sistematiğinde adaletin yeri çok yücedir. Adeta İslamiyet adaletten ibarettir. Adalet vurgusuyla adeta mağdurlar aleyhine görülen şiddet aleyhtarı tutumunu dengeler.

Suriye'de iken birçok defa hapse atılmış ve mağdur edilmiştir. Gurbet elde vefatıyla birlikte 91 yıllık ruhu titreşimleri sona ermiş ve sükune ve huzura ermiştir. Ödünç olarak yaşadığı ve ait olmadığı bu dünyadan daru'l huld ve bekaya göçmüştür. Fikirler panayırında yorgun düşmüş ruhu ötede dinlenecektir.

Çerkez asıllı meşahir!

20. yüzyıl birbirinden meşhur Çerkez ulemaya tanıklık etmiştir. Bunlardan birisi Muhammed Zahid el Kevseri'dir. Kimilerine göre kitabın tam ortasından konuşmaktadır. Kimilerine göre ise bazı konularda özellikle Hanefi mezhebini savunma konusunda ifrat halindedir yani keskin bir dili vardır. Bu Selefilerle çatışmasında kendisini ortaya koyar. Zahir el Kevseri çok yönlü olarak polemiklere girmiştir. Meseleyi sadece mezhep etrafındaki polemiklerle sınırlandırmak yerinde olmaz.

Çerkezlerin bir başka meşhur ismi ise Halil Halit Bey'dir. Cambridge'de hocalık yapmıştır. Şehbender yani konsolos olarak Hindistan ve birçok bölgede hizmet vermiştir. Zahid el Kesveri hilafına İttihatçıdır ve dolayısıyla liberal ulemadandır. Hilal Haç Kapışması gibi kitapları vardır. Çocukluk döneminde okuduğum ve etkilendiğim eserler arasındadır.

Cevdet Said de Çerkeş Zade tabir edilen meşahir arasındadır. Allah mesvasını cennet, mekanını ali kılsın.

Mustafa Özcan