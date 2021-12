Hukuk poliklinikleri

Geçtiğimiz günlerde bir vesile ile kimi üniversitelerimizin hukuk fakültelerinde "Hukuk Kliniği" adında ders olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım. Şaşkınlığım geçince yaygın olup olmadığını merak ettim ve kısa bir araştırma yaptım. Karşılaştığım sonuç bu isimle ders açan fakültelerin sayısının artış eğiliminde olduğu idi. Başta İstanbul ve Ankara Üniversiteleri gibi köklü devlet üniversiteleri olmak üzere devlete ve vakıf üniversitelerinde bu isim altında ders açıldığını gördüm. Batı'da da örnekleri olduğu için kolayca alınıp benimsenmiş.

HUKUK KLİNİĞİ NEDİR?

Üniversitesine göre farklılık göstermekle birlikte genellikle öğrenilen bilgilerin unutulmaması için uygulama yapılması amaçlanıyor. İstanbul Üniversitesi'ndeki uygulamalardan anladığım kadarı ile bu derste hukuk fakültesi öğrencilerine, öğrendikleri teorik bilgilerin nasıl uygulandığı gösteriliyor, böylece daha iyi kavramaları sağlanıyor. Bu dersi alan öğrencileri, daha önce aldıkları, Tüketici Hakları, Bilişim Ceza Hukuku, Göçmen Hakları, Hasta ve Engelli Hakları gibi konularda, başta liseler olmak üzere kimi STK'lar ve ilgi duyan meraklı vatandaşları bilgilendiriyorlar. Anladığım kadarı ile diş hekimliği öğrencilerinin mesleklerini öğrenmek için yaptıkları ücretsiz tedavilere benzer bir uygulama. Eğitim fakültesi öğrencilerinin okullarda öğretmenlik yaptıkları Öğretmenlik Deneyimi gibi bir ders.

Ankara Üniversitesi ise biraz farklı yaklaşmış. "Dertlenerek ilgilenmek" diye bir kavram geliştirilmiş. Öğrencilerin, ülkenin ve toplumun özellikle insan hakları gibi temel sorunlarını önce dert edinmelerini, sonra da sorun üzerine düşünmelerini ve çözüm üretme yollarını aramalarını sağlamaya çalışılmış. Temeli ise hukuk etiği üzerine oturtulmuş.

İyice düşünülerek hazırlandığı belli olan üç yıllık programda ilk sene seçmeli derslerle öğrencinin ilgi duyduğu bir alanda uzmanlaşması sağlanmış, ikinci sene uzmanlaştığı konuda grup çalışmalarına katılması ve üçüncü sene de iki senede öğrendikleri doğrultusunda toplumun başta dezavantajlı grupları olmak üzere sorunlarıyla karşılaşmaları üzerine programlanmış.

Böyle bir dersin hukuk öğrencilerine çok büyük faydası olacağına hiç kuşkum yok. Sadece uygulama ile kalmayıp öğrenciye sosyal sorumluluk alma yollarını göstermesi ve bunu da değerler ve ilkeler doğrultusunda yapacak olmalarını değerli buluyorum.

Hukukçu değilim, dolayısıyla meseleye dersin isimlendirmesi tarafından bakıyorum. Öncelikle bunu belirteyim. İkinci olarak da "Hukuk Kliniği" isimlendirmesinin isabetli bir seçim olduğu konusunda şüphelerim olduğunu ifade edeyim.

KLİNİK NEDİR?

Klinik denilince akla doktorlar ve hastane geliyor. TDK Sözlüğü'ndeki anlamları şöyle:

Hastanın bakıldığı, muayene edildiği yer; Hekim olacak öğrencilerin hasta başında uygulamalı olarak ders gördükleri hasta koğuşu; Vücut muayenesinde görülen (hastalık belirtisi)

Ayrıca klinik araştırmalar ve klinik vaka diye iki madde daha var. Klinik araştırmalar, "İnsanlar üzerinde bir ilacın klinik etkilerini tanımlama veya doğrulama amacıyla yapılan, temel hedefi ilacın güvenirliğini sorgulamak olan işlem", klinik vaka ise "Hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gereken hastalık; Üzerinde durulması, araştırılması gereken konu; Ruhsal rahatsızlığı olan kimse" şeklinde tarif edilmiş. Görüldüğü gibi sözlükte verilen anlamların hukukla bir ilgisi yok.

Merak ettim İngilizce sözlüğe da baktım. Webster'da, tıpla ilgili olmayan bir anlamının olduğunu gördüm.

"a group meeting devoted to the analysis and solution of concrete problems or to the acquiring of specific skills or knowledge"

Yani, somut meselelerin tahlil, tespit ve çözümüne veya birtakım özel beceri veya bilgilerin kazanılması gayesi ile tertip edilen grup toplantısı, olarak tarif edilmiş. Bu tarife göre her konuda klinik çalışması yapılabilir.

NE YAPILMALI?

Bizim insanlarımızın fiyakalı isim koyma konusunda meraklı ve hevesli olduğunu biliyoruz. Korkum ve endişem hukuk fakültelerinde yaygınlaşan bu ismin, uygulaması olan diğer fakülte ve bölümlerde de yaygınlaşması. "Öğretmenlik Kliniği" gibi bir ders konulursa şaşırmam. Lütfen gülmeyin, hukuk kliniği oluyor da öğretmenliği kliniği neden olmasın? Orada da teori, uygulama ve etik kurallar var. Onun yerine "hukuk deneyimi", "hukuk uygulamaları" veya buna benzer bir isim konulabilirdi.

Dilin yönlendirme ve müdahale ile düzeltilecek bir şey olmadığını biliyorum. Dolayısıyla toplumda kabul görüp yaygınlık kazandıktan sonra yapılacak iş sözlüklere tıp dışında da kullanıldığına dair tanımlar eklemek olacak. Ancak korkarım bu isim sadece ders adı olarak kalmayıp yakın bir gelecekte hukuk bürolarının adının, "hukuk polikliniği" olarak da değiştirilebilir. Şu anda hukukçulara bile garip gelebilir ancak hukuk kliniklerinde ders görenlere hiç komik gelmeyeceği gibi mezun olduklarında açacakları ofisin adının poliklinik olmasını istemelerinden daha doğal ne olabilir? Bu durumda mahkemelerin adı da hukuk hastanesi mi olacak?

Yok canım, daha neler!

İsmail Güleç