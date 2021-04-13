Fikir dünyasının en özgün dijital mecrası Fikriyat Ramazan’da da yeniliklerle dolu!

İslam, tarih, edebiyat, kültür ve sanat gibi her alandan özgün dosyalar ile farklılığını ortaya koyan Fikriyat.com, özel çalışmaları ve dijital değişime ayak uyduran yenilikleriyle Ramazan’da da hız kesmeden yoluna devam ediyor. Ramazan’da mukabele içeriklerimiz ve Mealli Hatim podcastlerimizle bu mübarek ayı daha bereketli geçirebilir; bunun yanında kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanındaki içeriklerimiz ve videolarımızla da her gün yeni bilgiler keşfetmenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Fikriyat ailesi olarak bu Ramazan’da sizleri ne tür içeriklerle buluşturuyoruz gelin hep birlikte görelim…

📌 Fikriyat.com, yoğun ve keyifli bir yolculuk ile kaliteli ve özgün içerikleriyle, dijital medyada oldukça saygın bir konumda varlığını sürdürüyor.

ÖZGÜN İÇERİKLERİN DİJİTAL MECRASI: FİKRİYAT.COM

📌İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri ile Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan, edebiyat, tarih ve kültür sanat alanında gerek yazı gerekse videolarıyla takipçileriyle buluşan Fikriyat.com yayın hayatına Mayıs 2017'de başladı.

📌İslam, fikir, düşünce, kültür sanat, edebiyat, akademi, sinema, ilahiyat, gündem gibi farklı kategorileriyle dijital medyaya yeni bir soluk getirdi.

📌İslam'a dair hayata dokunan en doğru ve güvenilir ilmihal bilgileri, fikir hayatına yön veren yazı, özel dosya ve videolarıyla dijital medyada ayrıcalıklı bir yer edinen fikir ve düşüncenin referans sitesi Fikriyat.com, Osmanlıca dersleri gibi medeniyetimize dair eğitici ve öğretici yayınlarıyla, okurlarına zenginlik katan ayrıcalıklar sunuyor.

👉 Dosya haberleri okumak için tıklayın.

FİKRİYAT.COM'UN RAMAZAN İÇERİKLERİ

📌Fikriyat.com, Ramazan başlığı altında sunduğu içeriklerle dini ve kültürel hayatımızdaki bilgileri okurlarına en doğru ve özgün biçimde ulaştırmaya çabalıyor. Ramazan'ın manevi atmosferini, özlenen eski Ramazan geleneklerini, Ramazan ile ilgili ayet ve hadisleri, alanında uzman isimlerle yapılan özel röportajları, Ramazan'ın edebiyatımıza akislerini bulabileceğiniz içeriklerle yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor.

Ramazan konulu içeriklerimizden bazıları ise şöyle:

👉 Fikriyat özel röportaj: Ramazan ayını en verimli şekilde nasıl değerlendirebiliriz?

👉 On bir ayın sultanı Ramazan'ın fazilet ve önemi

👉 Ramazan Bayramı'na dair 10 Osmanlı adeti

👉 Nabi'den oruca dair öğütler

RAMAZAN KONULU İÇERİKLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FİKRİYAT.COM'UN RAMAZAN'DA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

➡ RAMAZAN MUKABELESİ

📌Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri de mukabeledir. Mukabele, bir başkasının sesli olarak okuduğu Kur'an-ı Kerim'i takip etmek ve bu sayede mukaddes kitabımızı hatim etmektir. Ramazan-ı Şerif boyunca her gün Kur'an-ı Kerim'den bir cüzün takip edilmesi ile 30 günde tamamlanan mukabele, Peygamber Efendimizin de her yıl Cebrail aleyhisselam ile gerçekleştirdikleri bir uygulamaydı ve bu dini gelenek günümüze kadar ulaştı. Fikriyat.com olarak her gün bir cüzle Kur'an-ı Kerim'in hatmini siz değerli okurlarımızla birlikte tamamlamak istiyoruz. Bu minvalde Fikriyat'taki farklı seslerden mukabele okuyup, meallerini dinleyebilir; tefsirine Kur'an-ı Kerim uygulamasından ulaşabilirsiniz.

👉 Ramazan mukabelesi 1. cüzü dinlemek için tıklayınız

➡ MEALLİ HATİM PODCASTLERİ

📌Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, mealli hatim podcastleriyle Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet dinlemenize ve indirmenize olanak sağlıyor.

👉 "İshak Danış ve Nüvit Candaner'in sesinden Mealli Hatim" podcastlerine ulaşmak için tıklayın.

📌Fikriyat.com, son dijital yenilikleri içerisinde "Kur'an-ı Kerim cüz meali" podcast kayıtlarına alanında özel 8 sesi sizlerle buluşturuyor. Cahit Şaher, Mehmet Atay, Sinan Divrik, Mesut Uz, Tarkan Koç, Köksal Engür, Sungun Babacan ve Atilla Olgaç da meal okumaları ile sizlerle olacak.

👉 Kur'an-ı Kerim cüz meali" podcast kayıtlarına ulaşmak için tıklayın.

Fikriyat podcast kayıtlarında ayrıca seçkin hocalardan Aşr-ı Şerif ;

👉 https://www.fikriyat.com/podcast/asri-serif

seçkin hafızlardan Kur'an-ı Kerim cüz ve surelerini dinleyebilirsiniz.

👉 https://www.fikriyat.com/podcast/cuz

👉 https://www.fikriyat.com/podcast/meal/sure

📌 Değerli yazarlarımızdan Ekrem Demirli'nin her hafta Vav Radyo'da yayınlanan programı "Düşünce ve Hayat'ın tüm bölümlerini de podcast olarak dinleyebilirsiniz.

👉 https://www.fikriyat.com/podcast/ekrem-demirli-ile-dusunce-ve-hayat

MOBİL UYGULAMA HİZMETİ

Bunların yanı sıra Vav Radyo'da yayınlanan İslam'dan, tarih ve edebiyata kadar uzanan programların da podcastlerine yine Fikriyat.com üzerinden ulaşabilir ve günün her saati bilgisayarınızdan ve mobil uygulamamız üzerinden dinleyebilirsiniz.

📌 Podcast programlarına buradan;

👉 https://www.fikriyat.com/podcast

Mobil uygulamamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.

👉 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.fikriyat

➡ ÖZEL "ESMA-İ HÜSNA" ÇALIŞMASI

📌 Fikriyat.com'un bir diğer önemli hizmeti ise "Esma-i Hüsna" çalışması…

Kaliteli ve özgün içerik üretme amacıyla çıktığı yolda, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, Esma-i Hüsna özel çalışması ile okuyucusunun karşısına çıkıyor.

Yaklaşık 2 dakikalık olarak sunulan çalışmada Allah'ın 99 ismini muhteva eden Esma-i Hüsna'yı anlamını bilerek ezberlemeniz için özel metin ve seslendirme de videolarda yer alıyor.

👉 Esma-i Hüsna videolarını izlemek için tıklayın.

VAV TV RAMAZAN İÇERİKLERİYLE YAYIN HAYATINA BAŞLADI!

📌 Medya ve diğer sektörlerde, teknoloji ve inovasyonu kullanarak, başarılı projelere imza atan Turkuvaz Medya fikir, edebiyat, tarih ve kültür duraklarına bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyor. İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp; ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği VAV TV "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına başladı. Düşündüren, hatırlatan, paylaşan, iyiliğin peşinde olan VAV TV'yi, Fikriyat üzerinden "https://www.fikriyat.com/vavtv/canli-yayin" adresinden, frekans ayarlarından ve tüm sosyal mecralardan ulaşarak izleyebilirsiniz.

VAV TV NASIL İZLENECEK?

📺 Hakikat yolunda, gerçek bilgi ve doğru yorumun tek adresi olma bilinciyle yola çıkan VAV TV yarın yayın hayatına merhaba dedi. Dinimizin, medeniyetimizin ve coğrafyamızın değerlerini muhabbetle anlatan, geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran; kolaylaştıran, düşündüren, hatırlatan, paylaşan, iyiliğin peşinde olan VAV TV'ye, Fikriyat.com üzerinden https://www.fikriyat.com/vavtv/canli-yayin adresinden ve sosyal mecralardan ulaşarak izleyebilirsiniz.

📺 "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına başlayacak olan VAV TV'yi aşağıdaki frekans ve kanal ayarlarından da izleyebilirsiniz.

📍 VAV TV FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ

VAV TV izlemek için tıklayın...

Digiturk: Kanal 67

D-Smart: Kanal 55

Tivibu: Kanal 56

TV+: Kanal 43

Kablo TV: Kanal 45

Vodafone TV: Kanal 65

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11999 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 11.666 Mbaud

FEC : 3/4

VAV TV'yi aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

VİDEO HABER FORMATLARI

📌İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, tarihe düşülmüş bilgileri, edebiyatın derinliklerine saklanmış hazineleri, gündemde yer alan dosya haberleri, yerinde anlatım ve uzman isimlerin de yer aldığı röportajlarla okuyucusuna sunan Fikriyat.com, video haber formatlarıyla da yeniliklerine yenilik katıyor.

Fikriyat ile Geziyoruz ile kültür ve medeniyetimizin soluk aldığı mekanlara keşfe çıkıyor, Öyle Bir Hikaye ile saklı kalmış hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. "Farkında Mısınız?" ile kadim medeniyetimize dikkatleri çekerken "Eski Defterler" ile edebiyattan sanata iz bırakan hikayeleri aktarıyoruz. "Neden" programı ile günlük hayatımızdaki alışkanlıklarımızı irdeliyor, "Ne Haber?" ile sizleri eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyoruz.

Ramazan ayında da bu mübarek ayın mahiyetine uygun video haberlerimizi hazırlamaya devam edeceğiz.

🔹 FİKRİYAT İLE GEZİYORUZ

🎥 Fikriyat ile Geziyoruz serimizde, uzun zamandır okullarından uzak kalan ve süreçten sıkılmış öğrencileri düşündük ve onlar için bir gezi rotası hazırladık. Videomuzu buradan izleyebilirsiniz👇

" Fikriyat ile Geziyoruz" serimizin tüm videolarını izlemek için tıklayınız

🔹 ÖYLE BİR HİKAYE

🎥 Geçmiş zaman odur ki sürekli bizi içine çeker. Geçmiş zamana ait pek çok hikaye, hayatımıza türlü şekillerde dokunur. Öyle Bir Hikaye formatımızda Osmanlı döneminden yakın dönem edebiyatımıza kadar pek çok ilgi çekici videoyu siz Fikriyat izleyicileriyle buluşturuyoruz.

6 kelimeniz olsaydı nasıl bir öykü yazacağınızı hiç düşündünüz mü? Ünlü yazar Ernest Hemingway, yalnızca düşünmekle yetinmemiş ve "Satılık bebek patikleri" ile başlayan kısa hikayesini kaleme almıştır. 👇

"Öyle Bir Hikaye" serimizin tüm videolarını izlemek için tıklayınız

🔹 FARKINDA MISINIZ?

🎥 Kadim medeniyetimizin izlerinin unutulmaması, tarihi belleğimize sahip çıkılması amacıyla oluşturduğumuz "Farkında Mısınız?" video formatımızda kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Tarihin sayfaları arasında kalan, her gün önünden geçsek de dikkatten kaçan kültürel değerleri gün yüzüne çıkarıyoruz.👇

Farkında mısınız? serimizin tüm videolarını izlemek için tıklayınız

🔹 ESKİ DEFTERLER

🎥 "Eski Defterler" programı ile edebiyattan sanata, tarihten İslam'a geçmişe dair iz bırakan hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz.

Size Zahide'm desem aklınıza ilk ne gelir? Hemen kulağınızda Neşet Ertaş'ın o yanık sesi yankılanır ve meşhur türküyü mırıldanmaya başlarsınız büyük ihtimalle. Herkesin sahip çıktığı meşhur sevdalardan biridir Zahide'm. Fakat Neşet Ertaş ile özdeşleşse de asıl öyküsü daha farklıdır. 👇

"Eski Defterler" serimizin tüm videolarını izlemek için tıklayınız

🔹 NEDEN?

🎥 Gündelik hayatta bazı kavramlar üzerinde düşünmek yerine onları yalnızca "bilmek" veya yaşamakla yetiniriz. Peki, hayatımızın önemli bir kısmını kapsayan bu kavramları birlikte irdelemeye hazır mısınız?

Korku, varlığımızı tehdit eden bir durumla karşı karşıya kaldığımızda hissettiğimiz duygu. Araştırmalar 500'ün üzerinde korku çeşidi olduğunu söylüyor. Peki, birçok farklı türünü yaşadığımız bu korkular neyin nesi? 👇

" Neden?" serimizin tüm videolarını izlemek için tıklayınız

🔹 NE HABER?

🎥 Ne Haber?" video programı ile hayatın içinden eğlenceli bilgileri sizlerle buluşturuyoruz.

FİKRİYAT.COM OKUYUCUSUNA BAŞKA NELER SUNUYOR?

📌İslam'a dair hayata dokunan en doğru ve güvenilir ilmihal bilgileri, fikir hayatına yön veren yazı, özel dosya ve videolarıyla dijital medyada ayrıcalıklı bir yer edinen fikir ve düşüncenin referans sitesi Fikriyat.com, Osmanlıca dersleri gibi medeniyetimize dair eğitici ve öğretici yayınlarıyla, okurlarına zenginlik katan ayrıcalıklar sunuyor.

👉 Osmanlıca derslerine ulaşmak için tıklayın.

Fikriyat.com'un dijital yenilikleri içerisinde daha birçok içeriği de severek takip etmeniz mümkün…

Hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilir; podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata ve tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok özgün içeriği de okuyabilirsiniz.

👉 Kur'an'ı Kerim

👉 Podcast kayıtları

👉 Özgün içerikler

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

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ÖNERİ VE İSTEKLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN!

Fikriyat.com olarak yoğun fakat keyifli bir yoldan geçerek, kaliteli ve özgün içeriklerimizle, dijital medyada oldukça saygın bir konumda varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Kaliteli ve keyifli bilgiler verme amacıyla çıktığımız yol, Fikriyat.com'u çok güzel yerlere getirmeye devam ediyor. Artık interaktif şekilde de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Tabi ki bu yolculukta kıymetli yorumlarınızın da yeri çok başka…

Fikriyat'ta neler görmek istersiniz, nasıl bir içerik sizi daha çok keyiflendirir ve bilgilendirir, lütfen bizimle paylaşın.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr