Saraya duyurulan ses: "Ateş dilekçesi"
Asırlar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı’da yaşanılan ilginç hadiseler vardı. Bu olaylar...
Asırlar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı’da yaşanılan ilginç hadiseler vardı. Bu olaylar Osmanlı'nın sosyal yaşantısındaki renkliliği ve canlılığı göstermekle beraber döneme de ışık tutuyordu. Padişahlara sunulan ateş dilekçeleri, bunlardan yalnızca biriydi… Ateş dilekçesi, halkın padişaha sesini duyurmak için kullandığı bir yöntemdi. Memurların haksızlıklarına uğrayan, mahkeme kararından hoşnut olmayan kısacası her türlü soruna sahip olan halk, önce valiye, ardından Divan-ı Hümayun'a ve son olarak padişahın huzuruna çıkamadığı için ateş dilekçesine başvururdu. Yeni formatımız “Öyle Bir Hikaye”de “ateş dilekçesi” öyküsünü sizlerle buluşturuyoruz…
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