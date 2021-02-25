Saraya duyurulan ses: "Ateş dilekçesi"

Asırlar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı’da yaşanılan ilginç hadiseler vardı. Bu olaylar Osmanlı'nın sosyal yaşantısındaki renkliliği ve canlılığı göstermekle beraber döneme de ışık tutuyordu. Padişahlara sunulan ateş dilekçeleri, bunlardan yalnızca biriydi… Ateş dilekçesi, halkın padişaha sesini duyurmak için kullandığı bir yöntemdi. Gelin yeni serimiz olan "Öyle Bir Hikaye"nin ilk videosu ateş dilekçesine yakından bakalım...

ATEŞ DİLEKÇESİ NASIL KULLANILIRDI?

📌Osmanlı döneminde memurların haksızlıklarına uğrayan, mahkeme kararından hoşnut olmayan kısacası her türlü soruna sahip olan halk, önce valiye, ardından Divan-ı Hümayun'a ve son olarak padişahın huzuruna çıkamadığı için ateş dilekçesine başvururdu. Her ne kadar sultanın huzuruna çıkmak kolay olmasa da padişah "müşkil-küşâ" (müşkil çözen) bir merciydi ve bu sebeple halk, padişah tarafından bütün sorunlarının çözümleneceğini bilirdi.

📌Şikayeti olanlar, padişahın sahil saraylarını gözlemler; sultanın pencereye çıkma anını sabır ve heyecanla beklerlerdi.Sultan pencereye çıkınca hemen bir kayıkla denize atlayan bu kişiler, içinde saman ve talaş bulunan bir kabı tutuşturup başlarının veya bir taşın üzerilerine koyarlardı.

Osmanlı tarihinde yaşanan 8 ilginç hadise