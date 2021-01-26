Dijitalleşme seçenek mi, zorunluluk mu?
Dijitalleşme, dijital teknolojilerin günlük yaşama ve iş hayatına olan entegrasyonu. Aslında...
Dijitalleşme, dijital teknolojilerin günlük yaşama ve iş hayatına olan entegrasyonu. Aslında tüm yaşantımızı sanal bir gerçeklikle yeniden oluşturma... Fikriyat'ta "neden" serimizin üçüncü videosunda dijitalleşme konusunu ele aldık. Çağımızda yavaş yavaş gündelik yaşantımızın büyük bir parçası haline gelen dijitalleşmenin serüveni nasıldır, dijitalleşme gerçekten zorunlu mudur? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası neden serimizin üçüncü videosu ile sizlerle...
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#Neden serimizin diğer videolarını izlediniz mi?
Neden güleriz videosunu izlemek için tıklayınız
Neden korkarız videosunu izlemek için tıklayınız
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