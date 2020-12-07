Neden güleriz? diye sorsak hepimizin vereceği cevaplar az çok ortaktır. Sıcak bir sohbet ortamında mutlu olduğumuz, izlediğimiz filmi komik bulduğumuz veya ilginç bir olayla karşılaştığımız için... Peki, bu cevaplar tek başına yeterli mi? Yeni formatımız olan "Neden?" serimizin ilk videosunda gülmek konusu ile karşınızdayız...

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"Neden güleriz?" isimli içeriğimizi okumak için tıklayınız

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Her gün belki onlarca kez yapıyoruz.

Uğruna birçok şeye katlanıyoruz.

Kimimiz onun en iyi ilaç olduğunu savunurken, kimimiz onunla kendisini maskelediğini düşünüyor.

Evet, doğru tahmin ettiniz:

Gülme eyleminden bahsediyoruz…

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Neden gülüyoruz diye sorsak, hepimizin cevabı az çok ortaktır.

Sıcak bir muhabbet ortamında mutlu olduğumuz, izlediğimiz filmi komik bulduğumuz veya İlginç bir olayla karşılaştığımız için…

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Peki, bu cevaplar tek başına yeterli mi?

Düşen bir insana katıla katıla, sinirlendiğimizde ise anlamsızca gülmeyi yalnızca mutlulukla açıklayabilir miyiz?

Maalesef hayır…

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Mutluluk cevabı, tek başına ünlü filozof Aristo'yu da tatmin etmedi…

Gülmek, Aristo'ya göre "zayıflığa ve tuhaflığa" bir tepki olarak doğdu.

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Sınıfta ayağı takılıp düşen arkadaşımıza güldüğümüzde aslında hissettiğimiz bir üstünlük duygusuydu.

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Peki, Aristo'nun çok ciddi bir iş toplantısı esnasında anlamsızca gülümsememize verecek bir cevabı var mıydı?

Aristo'dan cevap yok!

Kant'a göre ciddi bir ortamda önemsiz bir şey düşünmek bizi gülümsetebilirdi.

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Yani, önemli bir iş toplantısında aniden gülmemiz, çorabımızın tekinin acaba nerede kaybolduğunun aniden aklımıza gelmesiyle ilgili olabilirdi.

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Evinize gelir gelmez kendinizi yatağa attınız.

Yorgunsunuz.

O da ne!

Kocaman bir gülümseme yüzüne doğru yayılmış.

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Ortada ne komik bir film, ne düşen insanlar, ne aklınıza gelen uyumsuz düşünceler, ne de mutlu bir sohbet var!

Kendiniz ile baş başasınız!

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İşte, filozof Henri Bergson, tam da burada tartışmaya dahil oluyordu.

Ona göre gülmek; duygu ve düşünceden arınmaktı…

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Kısacası yatağınızdayken yüzünüze yayılan gülümseme…

Gün içinde koştuğunuz halde yakalayamadığınız otobüsü veya annenizin yaptığı leziz keki yerken yaşadığınız o mutluluğu zihninizden atmaktan kaynaklanıyordu.

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Filozoflar araştırır, diğerleri güler…

Peki, sizce gülmenin bir nedeni olmalı mı?

Yoksa Sait Faik'in bir hikayesinde dediği gibi, "Gelsin de nereden gelirse gelsin", yeter ki dudaklarımızda bir gülümseme mi olsun…

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Gülmekten vazgeçmeyin!