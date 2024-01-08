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Ofiste yapılabilecek masa başı egzersizleri I Sağlık Arası

Yayınlanma Tarihi: 08.01.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 09:56

Masa başında çalışanlar ve az hareket edenler için önemli bir videoyla karşınızdayız! Birçok kişi vücut ağrısından mustarip. Özellikle de ofiste çalışanları, kireçleme gibi kemik ağrılarından şikâyetçi. Hareketsiz yaşamın neden olduğu bu ağrılardan basit birkaç hareketle kurtulabilirsiniz. Sağlık Arası programımızda bu hafta Fizyoterapist Zeynep Özer ile hareketin önemini ve ofiste yapılabilecek masa başı egzersizlerini konuştuk.

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