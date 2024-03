ALES'te başarılı olmak için 7 adım

ALES'e her yıl ortalama 300 bin aday başvuruyor ve büyük bir çoğunluğu 70'in altında not alıyor.

Bu durum da bizlere ALES'e ciddi bir hazırlık yapılması gerektiğini gösteriyor.

Sizlere ALES'ten 90 puan üstü almanıza yardımcı olacak 7 adımı listeledik.

Sınava girecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyoruz.



1. ALES'İ TANIYIN

ALES genel olarak bilgi ağırlıklı bir sınav değildir. Mantıksal düşünme yoluyla soruları çözeceğiniz bir sınavdır. Mantık gerekse de Türkçe ve Matematik testlerine hâkim olmak için temel konuları bilmeniz gerekir.

Sınavda en büyük problem zamandır. Toplamda her adayın çözmesi gereken 100 soru bulunur ve sınavın süresi 150 dakikadır. Zaman problemini yenmek için bol bol deneme çözmeli, birden fazla yayından yararlanmalı ve oldukça fazla soru çeşidi görerek yeni bakış açıları oluşturulmalıdır.



2. KONU EKSİKLERİNİZİ BELİRLEYİN

Konu çalışırken tam anlamıyla eksik olduğunuz konuları not alın. Unutma oranını en aza indirgeyen yöntem, yazarak çalışmadır. Aldığınız notları gün aşırı tekrar edin. Bu sayede unutma oranınız azalacaktır. Konu eksikliklerini 30 günlük sürecin en fazla 10 gününde gidermeye çalışın. Çalışmalarınızı planladığınız saatler aralığında yapmaya titizlik gösterin. Bu konuda taviz vermeyin.



3. MANTIK SORULARINA ÖNEM VERİN

ALES'te mantık soruları sadece sayısalda değil sözel testlerinde de vardır. Soruyu çözmeden önce soruda verilenleri hemen bir kenara not etmeyin. Öncelikle mantık sorusunun verilenlerini baştan sona kadar okuyun. Birçok mantık sorusunda verilenler incelendiğinde mutlaka birkaç verilemeyen de kendiliğinden ortaya çıkar. Tablo çizin, soruda verilenleri ve yaptığınız çıkarımları yerine dizin.



4. DENEME ÇÖZMEYİ ALIŞKANLIK EDİNİN

Piyasada ne kadar deneme bulabiliyorsanız, farklı soru görmek açısından hepsini çözmeye çalışın. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarınız artacaktır. Bütün konulara hâkim olduğunuzdan emin olana kadar deneme soruları çözerken kendinize bir süre kısıtlaması belirlemeyin. Soruları kafa yorarak rahat rahat çözün.



5. SINAV PSİKOLOJİSİNE GİRİN

Takıldığınız soruları hemen bırakmayın. Defalarca deneyin. Konu anlatımlarına göz gezdirin. Molalar vermeden, denemelerde kendinize 150 dakika sınırlaması verin ve bu süreye uyun. Mümkünse denemelere sabah 09.30'da başlayın, vücudunuzun biyolojik saatini de sınava alıştırın. Plansız çalışma düzeni, sık sık ara verme gibi yöntemler size zarar verebilir. Unutmayın, bilgi kalıcılık ve süreklilik ister.



6. ÇIKMIŞ SORULARA ÖNEM VERİN

Çıkmış sorular büyük bir avantajdır. Bu soruları tekrar tekrar çözün ve uğraşın. Böylece sınavda çıkması muhtemel konuları; hangi konularda eksik olduğunuzu hangi konularda iyi olduğunuzu öğrenmiş olursunuz. Ayrıca sınava girmeden önce çıkmış bütün ALES sorularını çözdüğünüzden emin olun.



7. ÇÖZEMEDİĞİNİZ SORULARA DAHA ÇOK ÖNEM VERİN

ALES'te yüksek puan alamamanın ilk sebeplerinden birisi budur. Denemelerden çözemediğiniz soruları bir araya getirin. Çözemediğiniz soruları çözüme ulaştırdıktan sonra benzer soru tiplerini kaynaklardan bulun ve onlar üzerinde birçok kez tekrar yapın.

