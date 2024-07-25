Tedavilerde plasebo etkisi

Plasebo her ne kadar tıbbi bir terim olarak bilinse de etki, "zihin gücümüzün bir tezahürü" olarak karşımıza çıkar. Bu tesir, vücudumuzun kontrolünü elinde tutmasının yanı sıra ruhumuzun derinliklerine de iner ve hayatımıza adeta yön verir. İşte, plasebo etkisi ve tedavilerde karşılığı...

🔸 II. Dünya Savaşı'nda doktor olarak görev alan Henry Knowles Beecher, morfin stoklarının bitmesiyle ne yapacağını şaşır. Morfin olmadığı için hastalara tuzlu su veren doktor, askerlerin kendilerini toparladıklarını ve sanki morfin yemiş gibi iyileşmeye başladıklarını görür.

Kulağa sanki biraz ütopik geldi değil mi?

🔸 Şaşırmayın çünkü böyle bir tedavi yöntemi var ve adı plasebo.Plasebo kelimesi, ilk olarak 18. yüzyılda tıp alanında kullanılmaya başlanır.

1811'de Hopper'ın Tıp Sözlüğü'nde ise "hastaya faydalı olmaktan çok memnun etmek için uygulanan tedavi" olarak geçer.

🔸 Şeker hapı olarak da bilinen ve etken madde içermediğinden farmakolojik etkisi olmayan plasebo, vücuda ağızdan, burundan veya enjeksiyonla doktor kontrolünde verilebilmekte.

🔸 Plasebo Etkisi ise iyileşme sürecinin veya prosedürün bir parçası, daha çok tedavi odaklı. Bu etki, fiziksel olarak iyileştirici bir güce sahip olmadığından, terapötik tesiri tamamen hastanın verilen ilacın işe yarayacak bir ilaç olduğuna olan inancından alır.

Tıbbi olarak yaşama ihtimali düşük olan birçok hasta, bu güç sayesinde yaşama tutunmuş.

🔸 Kısacası plasebo, insanların kendilerini iyileştirebilme gücünün bir ispatı... Ruh halini iyileştiren, iyi alışkanlık kazandıran ve enerjiyi artıran plasebo etkisini ilaç almadan "sadece kendi başınıza" da oluşturmamız mümkün. İlki psikoterapide de kullanılan "-mış gibi yapma" tekniği.

🔸 İkincisi olumsuz duyguları kabul edip yalnızca işe yarayan duygular üzerinde durmak, üçüncüsü nedensel ilişki kurmak. Dördüncüsü ise sizi motive edecek bir reçete bulmak!

Peki, sizin iyileştirme gücüne inandığınız bir eşyanız var mı?

Sunucu/Editör: Sümeyye Gedizli

Kurgu: Serkan Hervenik

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